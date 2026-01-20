日本演員玉木宏柔術奪銅熱議：千秋王子藍帶轉紫帶國際賽場閃耀，網友直呼太勵志！

嘿，日本男神玉木宏不只戲裡帥，現實中還變身柔術高手！1月16日在葡萄牙里斯本舉行的2026歐洲柔術錦標賽，他以46歲之齡參加紫帶大師4組（46-50歲）羽量級，勇奪銅牌，

玉木宏46歲里斯本奪銅牌！ 藍帶轉紫帶背後教練野心？

這消息一出，網上炸鍋，粉絲直呼「千秋學長柔術版更帥」，連非粉都佩服他的毅力。玉木宏1980年生於愛知縣，2001年出道，以《水男孩》嶄露頭角，

玉木宏46歲里斯本奪銅牌！ 藍帶轉紫帶背後教練野心？

2006年《交響情人夢》中的千秋真一讓他紅遍亞洲，綽號「千秋王子」。他演過《鹿男》、《龍馬傳》等劇，獲多獎肯定，私下低調，結婚生子後更注重家庭。

廣告 廣告

玉木宏46歲里斯本奪銅牌！ 藍帶轉紫帶背後教練野心？

玉木宏的柔術之路從2010年開始，據訪談，他為拍戲學格鬥，愛上巴西柔術的策略性，平日抽空練，2023年以藍帶身份參加IBJJF世界大師賽，首戰勝日本選手，次戰惜敗，已秀實力。

玉木宏46歲里斯本奪銅牌！ 藍帶轉紫帶背後教練野心？

2024年升紫帶，這次歐洲賽他首戰壓制對手用腕關節技一本勝，展現技術。賽後他在IG分享喜悅，網友留言「王子變戰士」，有人調侃「柔術比演戲還累吧」。

玉木宏46歲里斯本奪銅牌！ 藍帶轉紫帶背後教練野心？

這不是玉木第一次國際賽，2023年拉斯維加斯世界賽就讓人驚豔，他說柔術教會他耐心和堅持，像人生哲學。網上熱議，有人猜「下次奧運？」有人羡慕「46歲還這麼拼」。

玉木宏46歲里斯本奪銅牌！ 藍帶轉紫帶背後教練野心？

玉木宏的演藝路從偶像到實力派，這柔術銅牌像加分項，讓粉絲更愛他。總之，這柔術奪銅像勵志故事，提醒大家年齡不是障礙，追夢永不晚。

Japhub小編有話說

哈哈，玉木宏這王子轉戰柔術奪銅，太帥了簡直偶像劇！你有練過類似格鬥嗎？留言分享你的武術趣事，我們一起崇拜這不老男神～

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！