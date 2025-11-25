Alo Yoga官網全網7折
2025年同時演硬漢又當導演！ 玉木宏最瘋狂的私密告白？
18歲在澀谷被抓包，從此開啟水球帥哥模式
他根本是經典街頭傳說啊，1998年還在讀高中的時候在澀谷逛街，直接被星探拖走拍了第一部戲《せつない》。結果三年後《ウォーターボーイズ》直接爆紅，
全日本女生那年夏天都在幻想跟他一起練水球。後來還跑去當歌手，2004年出道單曲《Seasons》，avex直接把他當王子捧，
連台灣巡演都辦了，粉絲現在回頭看舊影片還在哭「青春回來了」。
祖父留給他的隱岐島，現在變成他最私密的創作基地
很多人不知道，他小時候每年暑假都從名古屋飛去隱岐諸島西ノ島陪祖父，那裡還有祖父守過的俄羅斯兵墓。
2025年他直接把這些回憶辦成《Roots》攝影展，
讀賣新聞訪問他時他說：「想把祖父那種超越仇恨的愛傳下去。」
IG一放隱岐風景照，粉絲直接刷「原來龍哥私下這麼文青」，我看了都想馬上買船票。
娶了木南晴夏之後，整個人生按了快轉鍵
2018年突然宣布跟木南晴夏結婚，公告寫「想一起開很多章魚燒派對」，粉絲當場笑噴。
2020年生小孩後，他在LEON雜誌說：「有了家人之後，時間不再只屬於自己。」
結果工作完全沒少，反而更猛，2025年一口氣《雪風》《プロフェッショナル》兩部主演，還自己當導演拍了林遣都的短片跟大阪万博的宣傳片，真的很會。
除了演戲還超會玩，從拍照到當導演完全不手軟
他拍照已經不是興趣，是專業級了。2011年就跟TASAKI合作辦珠寶攝影展，2025年《Roots》更是直接把隱岐島拍到讓人想哭。
IG現在14.4萬粉，平常只丟風景跟幕後照，粉絲留言永遠是「這什麼神仙構圖」「求出攝影集」，他偶爾回個表情符號，大家就high到不行。
2025年還在狂接戲，根本停不下來
明年更誇張，《雪風 YUKIKAZE》跟竹野內豐＋舘ひろし同台，預告一出直接「Wひろし」上熱搜；《プロフェッショナル》演保險調查員，又是完全不同類型；
還有《シナぷしゅ THE MOVIE》繼續當聲優，跟二宮和也第六次合作。粉絲已經在賭「明年會不會直接演信長」，反正他本人還是那句「想把想像變成現實」。
社群低調但超圈粉，連木南晴夏的麵包照他都幫忙拍
他IG更新超慢，但每發必精品，偶爾丟張隱岐海、雪風幕後、或是偷偷拍老婆買麵包的背影，粉絲馬上變偵探團「這是哪家店」「龍哥原了」。
結婚後完全變溫柔老公，粉絲留言永遠是「木南太太嫁對人了」「章魚燒派對什麼時候請我們」。
Japhub小編有話說
我以前只覺得玉木宏長得帥，現在才發現他根本是人生教科書：演戲猛、拍照強、當爸後還能把祖父的故事變成藝術展。
45歲還在衝事業，回家又能陪老婆排隊買麵包，這種平衡真的太神。還沒追他的IG趕快去，
不然下次《雪風》上映你只能在電影院外面羨慕別人——因為這男人，真的會讓你看完電影就想回家抱家人啊
