玉桂狗焗爐之亂｜遊日港人狂中一番賞頭獎！竟成為「甜蜜負擔」？苦主齊呼「求帶走」

赴日旅遊，不少人都愛挑戰「一番賞」，近日卻因為一個「玉桂狗焗爐」變成港人旅程中的「甜蜜負擔」。近日，不少香港旅客在社交平台分享自己「幸運」中獎的經歷，卻發現這份頭獎竟是個難以帶走的龐然大物，掀起一場網絡熱話。

近日一番賞的「玉桂狗焗爐」變成港人旅程中的「甜蜜負擔」。（網絡圖片）

一抽入魂 卻是惡夢開始

在日本旅遊時，不少港人都愛試試手氣，參加人氣角色的「一番賞」抽獎活動，期望帶回一兩件可愛紀念品。然而，近日在社交平台Threads上，卻湧現大量港人分享自己「中頭獎」的經歷，而這個頭獎竟是一部印有玉桂狗圖案的多士焗爐。紛紛留言「我都中咗」、「以為自己好彩，點知係惡夢開始」。本只是想抽個公仔或小掛飾，卻意外「一抽入魂」，把整個旅行變成搬運任務。

廣告 廣告

大量港人分享自己「中頭獎」的經歷，本只是想抽個公仔或小掛飾，卻意外「一抽入魂」，把整個旅行變成搬運任務。（網絡圖片）

中獎率高得驚人 焗爐難帶走

是次「玉桂狗冬日cafe」一番賞的獎品設計豐富，除了焗爐，還包括攬枕、毛毯、收納盒及毛公仔等。中獎本應令人高興，但這部焗爐卻令不少人感到頭痛。焗爐體積龐大，連包裝後更難攜帶，既不能作手提行李，寄艙又需額外付費。加上日本電器使用100V電壓，若未經變壓器直接插入香港插座，極可能導致損壞，而變壓器體積大，更需約三四百元，幾乎跟同類焗爐售價差不多，性價比低，最終成為旅程中的「甜蜜負擔」。

有電器公司介紹焗爐所需的變壓器大小。（網絡截圖）

更多相關文章：

日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店

日本聖誕節冷知識｜聖誕活動曾被禁止？為何要食KFC炸雞／士多啤梨蛋糕？平安夜等於情人節？

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025

日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈

日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表

日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標

日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽

日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策

日本手信｜大阪關西機場必買手信Top 5！東京人龍手信王/抹茶餅乾界Hermes/超奶滑雙層芝士蛋糕