宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
玉桂狗焗爐之亂｜遊日港人狂中一番賞頭獎！竟成為「甜蜜負擔」？苦主齊呼「求帶走」
赴日旅遊，不少人都愛挑戰「一番賞」，近日卻因為一個「玉桂狗焗爐」變成港人旅程中的「甜蜜負擔」。近日，不少香港旅客在社交平台分享自己「幸運」中獎的經歷，卻發現這份頭獎竟是個難以帶走的龐然大物，掀起一場網絡熱話。
一抽入魂 卻是惡夢開始
在日本旅遊時，不少港人都愛試試手氣，參加人氣角色的「一番賞」抽獎活動，期望帶回一兩件可愛紀念品。然而，近日在社交平台Threads上，卻湧現大量港人分享自己「中頭獎」的經歷，而這個頭獎竟是一部印有玉桂狗圖案的多士焗爐。紛紛留言「我都中咗」、「以為自己好彩，點知係惡夢開始」。本只是想抽個公仔或小掛飾，卻意外「一抽入魂」，把整個旅行變成搬運任務。
中獎率高得驚人 焗爐難帶走
是次「玉桂狗冬日cafe」一番賞的獎品設計豐富，除了焗爐，還包括攬枕、毛毯、收納盒及毛公仔等。中獎本應令人高興，但這部焗爐卻令不少人感到頭痛。焗爐體積龐大，連包裝後更難攜帶，既不能作手提行李，寄艙又需額外付費。加上日本電器使用100V電壓，若未經變壓器直接插入香港插座，極可能導致損壞，而變壓器體積大，更需約三四百元，幾乎跟同類焗爐售價差不多，性價比低，最終成為旅程中的「甜蜜負擔」。
更多相關文章：
日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店
日本聖誕節冷知識｜聖誕活動曾被禁止？為何要食KFC炸雞／士多啤梨蛋糕？平安夜等於情人節？
東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗
東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅
京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」
滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪
日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間
日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通
日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025
日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈
日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表
日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標
日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽
日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策
其他人也在看
群馬高速公路30車撞成火海！ 救援徹夜的震驚內情大爆發！
哎喲，這場意外來得太突然！12月26日晚間，日本群馬縣的關越高速公路上，一場大規模連環車禍讓人看傻眼。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
除夕元旦公共交通加強服務 深圳灣口岸改24小時運作
旅遊業議會總幹事楊淑芬說，根據今年首11個月的旅客增長趨勢，估計聖誕節的遊客數目按年升一成。而元旦內地有3天假期，她相信期間來港的內地旅客人數會理想，並以自由行為主。 政府預期周四至周日(1月1至4日)會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各陸路口岸，元旦日凌晨時段，羅湖口岸旅客清關服務延長至凌晨2時，港鐵東鐵綫由am730 ・ 1 天前
消委會麵包｜麥方包平均營養高過白方包？得Bakehouse副線獲5星！這款方包竟得2星半（附高分方包名單）
消委會548期麵包檢測結果出爐！白方包跟麥方包是常見的麵包種類，simplylife、Donki、東海堂等都有售賣麵包，消委會方包測試發現雖然全部方包樣本不含食品安全問題，但是脂肪含量差距甚大，亦有標籤問題，立即看看以下檢測結果，選擇最健康的麵包及方包！Yahoo Food ・ 19 小時前
旺角美食｜兆萬地標港式撈撈冷麵「百味食品」突清場惹結業疑雲 網友驚訝：旺角名物無可能會執
於旺角兆萬中心地舖經營逾二十載的「百味食品」，主打港式撈撈冷麵，多年來成為旺角掃街必到地標，近日被網民發現店內設施清空，門外擺放鐵框準備圍板，引發結業猜測。店主受訪時澄清只屬一場誤會，舊店因營業多年需短期裝修，將於1月中以全新面貌開業，裝修期間將暫時搬去鄰舖繼續營業。Yahoo Food ・ 1 天前
樂華南邨謀殺案警緝非華裔男｜「智安存」推出市民可鎖定存款防騙｜何韻詩悼恩師梅艷芳願明年能在人前唱更多歌｜12 月 31 日・Yahoo 早報
觀塘樂華南邨發生謀殺案。警方表示，在調查一宗失蹤人口案件期間，發現一名 35 歲女子屍體被收藏在喜華樓一個單位內的床架下，懷疑遭其男友殺害。警方將案件列謀殺案，目前正在追緝一名持香港身份證的非華裔男子，案件交由東九龍總區刑事總部重案組第二隊調查。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
2025年十大飲食熱話回顧！即食麵已佔3個位置 第1位竟然關颱風樺加沙事
2025年即將過去，讓我們在最後一天回顧一下今年飲食界有甚麼熱爆話題。今次Yahoo Food以話題熱度、觀看次數作為標準，整合了2025年十大飲食熱話，當中有開心、有難過、有讚嘆、有批評，想知2025年哪一件飲食熱話最多人討論，即睇內文：Yahoo Food ・ 20 小時前
一徘徊垃圾站一躲車底抖震 平安夜兩疑被遺棄幼犬獲救起
【動物專訊】平安夜寒冷的日子，兩隻只有兩個月大的狗BB，因為熱心市民和「浪浪之家」的救助，終於感受到溫暖。獲救之前，哥哥徘徊垃圾站附近，而弟弟則是躲在車底下全身抖震，還有一隻黑色狗BB同伴，其後卻跑走失去蹤影。浪浪之家April表示，獲救起的兩隻狗BB體格健壯，尚算乾淨，因此估計是被人遺棄，坦言在普天同慶的日子遺棄幼犬，令人感到憤怒和心碎。 狗BB哥哥是在平安夜早上被熱心市民在垃圾站發現，當時還有一隻黑色的狗BB同伴，但該黑色狗BB很快跑走無蹤，因此只得哥哥獲救。到中午，另一隻狗BB被發現躲在車底，全身抖震和十分驚恐，懷疑曾經被人打過。 兩隻獲救狗狗最終由浪浪之家接手照顧，April表示兩狗狗身上有少許蝨，但尚算乾淨，身型體格健壯，相信不是流浪狗，估計是被人遺棄。 最先獲救的哥哥比較大膽和對人親近，至今在車底獲救的細佬，則顯得十分分細膽，懷疑曾經被村民驅趕，因此總是躲起來，不太正面望人。 April指在平安夜普天同慶的日子，將生命當成垃圾般隨意丟棄，令人很憤怒和心碎。兩狗完成隔離後會開放領養，希望他們都能獲得家庭。 The post 一徘徊垃圾站一躲車底抖震 平安夜兩疑被遺棄幼犬獲救起香港動物報 ・ 1 天前
迎接2026好運！跨年夜準備好「2026元現金、童軍繩」 讓你旺財旺福一整年
2026年即將到來，你準備好迎接了嗎？星座命理專家小孟老師分享「跨年開運法」，只要在12月31日當天準備好開運物，並按照以下方法實行，就有望讓2026年更加順遂！姊妹淘 ・ 1 天前
京都手信人氣必買推介2025！抹茶豆乳年輪蛋糕/Le Labo城市限定香水/開化堂茶葉罐
京都作為日本千年古都，擁有深厚的歷史背景、數不清的世界遺產、傳統神社、寺廟與日式庭園等，亦有各式各樣的抹茶產品，以及獨一無二的京都工藝品，往往都成為旅客必買手信之一！Yahoo Travel精選了2025年京都必買手信，既有PRESS BUTTER SAND、京都北山Malebranche的抹茶美食，亦有Le Labo京都城市限定香水、開化堂茶葉罐，以及經典的「Yojiya」吸油紙，送禮自用都一流！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
內地熱議「7大港女特徵」直言一眼認出誰是港女：不愛化妝、大多有紋眉、膚色偏黑？
不知道大家平常走在街上能否輕易分出誰是本地人，誰是遊客呢？而內地女生似乎自有一套方法，她們總結出「港女7大特徵」，並直指只要靠這7大特徵就能輕易認出眼前之人是否香港女生，即看看以下特徵是否完全與你的特徵符合呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳庭欣與彩豐行老闆分手 由公屋仔到十億身家 女方越住越豪
陳庭欣宣布與彩豐行老闆楊振源和平分手，楊振源由公屋起步、會考零分白手興家，建立實業與物業並行的財務版圖，身家傳達十億港元。Yahoo 地產 ・ 1 天前
劉亦菲拍《神鵰》腳滑「被0度激流捲走」：以為要完了！ 黃曉明秒跳下水搏命救人
黃曉明近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，談到2004年拍攝《神鵰俠侶》時，劉亦菲在九寨溝珍珠灘瀑布意外落水的事故經過，引發熱議。姊妹淘 ・ 14 小時前
上水生果店遇口罩賊 錢兜藏「機關」保不失(有片)
上水龍琛路一間生果店險遭賊人光顧，一名戴口罩男子趁店員不在，企圖偷去掛在店舖近門口處錢兜內的鈔票。幸店主早設「機關」用夾子夾住鈔票，再用繩繫住夾子與錢兜，令賊人無功而返。am730 ・ 18 小時前
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
《尋秦記》電影版要上映了，一眾演員都為電影造勢宣傳。日前宣萱就穿起了一件橙綠拼的服裝做宣傳，卻在Threads上引起熱話，指服裝「似曾相識」，有點像《愛回家》裡的群姐，隨即引起脆友們的討論。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
西貢破邊洲男子疑拍照時失足墮崖喪命
【Now新聞台】西貢一名男子在破邊洲景點拍照時，懷疑失足墮崖死亡。 網上圖片見到，有警員在破邊洲附近觀景台調查，消防派出小艇在現場海面協助救援。警方早上十時許接獲一名遊客報案指，一名男子在破邊洲懸崖位置拍照時懷疑失足墮崖，從高處跌落對開海面。消防接報到場將墮海男子救起，送到西貢滅火輪基地，其後證實明顯死亡。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中港車荃灣過路處「U-turn」 無視綠燈過路行人 53歲內地司機涉危駕遭票控｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】近日網上流傳影片，一輛掛有中港車牌的七人車平安夜（24日）疑先後在薄扶林道、荃灣楊屋道行人過路處違例「U-turn」 。其中在荃灣楊屋道時無視綠燈過路行人強行掉頭，有途人不滿拍打其車身。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合
在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。姊妹淘 ・ 1 天前
大埔火鍋店女顧客疑不滿食物質素 擲碗碟吵鬧遭警噴椒制服 涉普通襲擊等 3 罪被捕｜Yahoo
大埔超級城一間火鍋店日前發生顧客擲碟鬧事案件，有店員被擊中受傷，警員到場將涉案的 37 歲女子制服並拘捕，期間曾噴胡椒噴霧。有關片段昨日（29日）在社交媒體流傳，該名女子情緒高漲，與 3 名到場警員展開罵戰，又反問自己「點樣行為不檢？」之後她被警員拉跌，再被按在地上，警員要求她冷靜，她再問：「點冷靜啊？你哋睇佢個樣紅晒！」警員發出警告後，向她噴胡椒噴霧，期間女子持續爆粗及掙扎：「仲要噴咁多！」Yahoo新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過
大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間，排球「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。am730 ・ 1 天前