玉森裕太機長制服下的復仇！ MODE紀錄片衝浪彩蛋曝光！

媽媽17歲生他就偷偷報名，哭包少年變傑尼斯新人

1990年練馬區出生，玉森裕太中一那年本來約好去釣魚，結果爸媽硬拖他去選角，媽媽還自爆是她偷偷寄履歷。Myojo長訪裡他笑說：「媽媽講『不會過啦，去玩玩』，

我哭著去結果就中了！」2002年正式進傑尼斯，2009年《ごくせん 卒業スペシャル》先露個臉，粉絲一看那雙電眼就暈船：「這小子未來要紅翻天！」誰知道這只是他人生預告片。🎣

廣告 廣告

Kis-My-Ft2出道曲一炸，美男ですね甜度直接爆表

2011年8月《Everybody Go》CD出道，7月TBS《美男ですね》他演男二，粉絲刷屏：「玉森眼神一勾，少女心全淪陷！」團裡黃色擔當的他，從小三就跟伯父衝浪，

現在還親手搞演唱會服裝，IG po Anne-Marie演唱會照，留言區直接變朝聖地：「玉ちゃん的歌單，神級！」開車第一首必播Ed Sheeran，他說：「音樂就是我的氧氣。」🎤

信長シェフ廚房穿越，ぴんとこな歌舞伎御曹司華麗轉身

2013年電視朝日《信長のシェフ》單獨初主演，演穿越廚師，ORICON評分直接開掛：「玉森搞笑加帥氣，雙重暴擊！」同年TBS黃金檔《ぴんとこな》當歌舞伎少爺，

粉絲自製迷因滿天飛：「從鍋鏟到扇子，這跨度誰扛得住？」藤原竜也《リバース》合作後直誇：「裕太的謎樣眼神，戲裡戲外都抓魂。」5ch偶像版熱帖：「玉森演技從偶像進化成怪物！」🍱

レインツリーの国輪椅男神，DREAM BOYS舞台帥到斷電

2015年電影《レインツリーの国》初主演，演輪椅青年，粉絲看完眼淚掉滿地：「玉森的溫柔，現實也想被他抱！」2017年《DREAM BOYS》舞台主演，DVD一出銷售直接破表，

Next Dream開場版讓人重播到手機發燙。BAILA找他聊天，他說：「失敗就是往前衝，我人見知り但上台就變身。」香港粉絲IG下面敲碗：「尖沙咀見！現場版來一發！」台灣PTT熱議：「玉森舞台帝王，亞洲巡演快安排！」🎬

グランメゾン東京廚房大亂鬥，重要参考人探偵推理燒腦

2019年TBS《グランメゾン東京》演平古祥平，跟鈴木京香對戲火花四射，FANZA非成人區評分4.8：「玉森廚師裝，想飛去巴黎學煮！」配信版《グラグラメゾン♥東京》加碼，

粉絲刷：「裕太的內心戲，太會戳！」2018年富士台《重要参考人探偵》全靠他眼神破案，網友留言：「從偶像跳偵探，這腦洞誰開的？」乾燥肌的他IG po保養：「陽光過敏，面膜不離身！」🍳

NICE FLIGHT!機長降落，祈りのカルテ醫生治癒人心

2022年電視朝日《NICE FLIGHT!》2クール主演，機長制服一穿，粉絲cosplay機場：「想搭玉森的班機飛一輩子！」同年日本台《祈りのカルテ 研修医の謎解き診察記録》醫生袍上身，

VOCE封他「最美之人」，千賀健永笑說：「裕太的美容秘訣，我全偷學了！」小紅書中國粉絲敲碗：「玉森醫生來開課？」ORICON新聞區直接被刷爆。🛫

ボス恋職場甜到蛀牙，マイ・エレメント聲優迪士尼首秀

2021年富士台《ボス恋》跟上白石萌音甜虐交織，粉絲留言：「玉森壞笑，壞到想被騙！」2023年迪士尼《マイ・エレメント》聲優水青年ウェイド，永野芽郁搭檔，

粉絲聽完配音直呼：「裕太聲線，治癒到想住進水世界！」IG開號首po就是這，追蹤破百萬，台灣粉絲喊：「TPE迪士尼帶他來！」🐳

あのクズを殴ってやりたいんだ拳擊開打，奈緒搭檔火花四射

2024年TBS《あのクズを殴ってやりたいんだ》10月開播，跟奈緒對打，ボクシング預告一出粉絲暴走：「玉森拳擊姿勢，帥到想被K.O！」クランクイン報導，

奈緒說：「裕太的達成感，傳染全組！」2025年3月Blu-ray特典含2shotトーク，サイドストーリー「あの夜を許してやりたいんだ」讓人等瘋。香港Dcard熱帖：「玉森新劇，港版中字何時掉？」👊

グランメゾン・パリ電影續集，ゴールデンカムイ網走監獄大亂鬥

2024年12月30日《グランメゾン・パリ》聲優平古祥平，118分鐘續集，MOVIE WALKER評分4.3：「玉森法語配音，優雅到想學！」

2026年3月13日《ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編》加入，山﨑賢人預告：「網走戰超關鍵，裕太角色超重磅！」粉絲在映画.com留言：「玉森跨動漫，宇宙級！」⚔

米蘭巴黎時尚周閃瞎狗眼，カルティエ豹靈オーディオ導覽

2025年9月米蘭ボッテガ・ヴェネタ2026春夏，2月ブルネロクチネリ2025秋冬，他ゲスト現身，IG po西裝照10萬讚秒破：「玉森的衣架子，時尚教科書！」

10月22日-11月3日カルティエ「INTO THE WILD」ポップアップ，他當オーディオガイド，粉絲排隊聽：「パンテール故事從裕太嘴裡講，超有fu！」

9月18日銀座開幕，他街頭偶遇粉絲還停車關心，X #玉森裕太 RT破2千：「聖人玉ちゃん，淚目！」🐯

ma:nyo透明感CM上線，BABA抜き最弱王笑到噴飯

2024年起ma:nyo「透明感って、なんだろう」篇，玉森演肌膚男神，粉絲刷：「裕太的肌，怎麼練都追不上！」2025年8月8日《あのクズ》Blu-ray特典含メイキング，奈緒ボクシング追蹤。

6月29日BABA抜き最弱王2025夏，跟大橋和也、渡邊雄太對決，藤井流星山田涼介復仇，X留言：「玉森最弱王，笑到肚子痛！」中國小紅書熱議：「玉森透明キャンペーン，中國巡演安排！」💦

玉森裕太MODE紀錄片倒數，Prime Video世界首播

2025年12月1日Prime Video《玉森裕太 MODE》開播，Kis-My-Ft2愛知公演MC宣布，9月6日愛知Sky Expo現場粉絲尖叫：「裕太的裏側，終於等到！」

TVガイドPERSON vol.159 11月封面，他訪談說：「失敗是前進，衝浪教我平衡。」粉絲X po：「玉森的モード，真實到想哭！」台灣香港聯手求中字：「玉森亞洲巡，腸子都等不住！」📽

Japhub小編有話說

玉森裕太這從哭包新人到時尚演技雙棲王，簡直像在玩人生模擬器——衝浪是技能點，面膜是buff，聲優是大招。你以為他只會笑？錯，他還能用眼神讓你懷疑人生！

小編已經把《玉森裕太 MODE》標記日曆，邊看邊塗保濕霜，結果不只肌好，連夢裡都夢到米蘭秀，這男人不只帥，還教你怎麼活成濾鏡王，追星界的天花板啊！