玉澤演台中踩點 新站生活圈受家庭客關注

[NOWnews今日新聞] 韓星玉澤演因新戲拍攝近期頻繁出現在台中，包括宮原眼科、大墩鈴蘭通啤酒節等地成為社群熱門貼文，使舊城區再度受到外界關注。信義房屋湖濱公園店經理巫忠穎觀察，玉澤演的足跡確實提升街區討論度，也讓更多購屋者重新注意到火車站周邊的生活差異。巫忠穎指出，若回到實際居住需求，多數買方仍以台中新火車站周邊生活圈為主要選擇，其中十五年內電梯大樓最受家庭族群青睞，主要看重交通、學區與日常機能齊備等優勢。

巫忠穎表示，舊城區近年的轉變與大車站計畫密切相關，火車站高架化後，車流動線更為順暢，大智路南北向貫通也改善長期的交通瓶頸，使舊城區得以重新調整街廓。火車站西側的中區因保留許多歷史建物，逐漸形成文創、市集與懷舊風格的特色街區，並有李方艾美酒店等國際地標進駐，營造良好的觀光環境，在文化氛圍與商圈更新交織下，舊城區成為外地遊客與年輕族群造訪的熱門地帶。

火車站東側則形成另一個新興生活圈，由於台中火車站將新站入口東移，不但讓動線更順暢，與中區、東區的街區連結更為緊密，包含Lalaport、秀泰廣場、新建國市場、帝國糖廠園區等設施陸續啟用或改建，以及逾4,000坪、複合式的全聯商場即將開始營運。讓此區新舊景觀並陳，又兼具完整生活機能與育樂設施，更有完整學區，成為45至55歲雙薪家庭回流市中心購屋的主要原因。

區域行情方面，新站周邊預售案均價已站穩五字頭。而最受青睞的物件為15年內的電梯大樓，平均單價在45至48萬左右，5年內的新大樓單價則在48至52萬元之間，整體而言，兩房的總價在1,800萬元以內；三房物件在2,200至2,400萬元的總價帶之間，買方可依預算及考量選擇合適物件。相較之下，中區因平均屋齡老舊，動輒三、四十年以上，華廈、套房比例較高、基地較小，大樓產品數量少，市場以商用需求較為活躍。



周邊休憩配置更是新站商圈的一大特色。包括湧泉公園、泉源公園、帝國糖廠綠地與周邊步行系統，共同構成親子與毛孩族最常使用的休憩帶。其中泉源公園擁有超過450坪的寵物活動區，並設置多處遊具與草地，是家庭客層評價最高的公共空間之一。也成為是許多有孩、寵物家庭的首選生活圈。

巫忠穎總結，大車站計畫為舊城區與新站生活圈帶來不同面向的更新契機。舊城區具備文化底蘊、觀光人潮與散步魅力，新站則形成住宅品質、交通優勢與完整機能的生活圈，成為家庭族群最受青睞的居住帶。未來捷運藍線自海線沿台灣大道進入市區後，通勤便利度將再提升，形成更具層次的城市發展引擎。

