焦點

44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭　急需換心

Yahoo Food

玉澤演台中拍戲 嚐高級粵菜頂粵吉品（多圖） 勁到星宇航空都有聯乘

想知道玉澤演係台中食咩粵菜連出十個IG Story，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹：

Yahoo Food
Yahoo Food
玉澤演台中拍戲 嚐高級粵菜頂粵吉品（多圖） 勁到星宇航空都有聯乘
玉澤演台中拍戲 嚐高級粵菜頂粵吉品（多圖） 勁到星宇航空都有聯乘

人氣韓團組合2PM成員之一玉澤演，最近為了拍戲需在台中逗留一段長時間，更不時在社交平台Instagram透露其在台中的所到之處，如台中公園、夜市及坐巴士等，意外掀起台中旅遊熱，亦有不少幸運粉絲表示在台中曾偶遇玉澤演。日前玉澤演更在Instagram發出多個IG Story，全部均是不同的粵菜美食，想知道Oppa到訪台中哪間餐廳品嚐同款美食，原來該餐廳大有來頭，就連星宇航空都有聯乘合作，想知詳情就要看看Yahoo Food的內文介紹！

廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

玉澤演嚐頂級粵菜 連出多個IG Story

玉澤演在個人社交平台Instagram連出多個IG Story，當中菜式包括片皮鴨、麻油龍膽魚、金絲蘿蔔酥等。雖然沒有在相片標記餐廳名字，但因後來有轉載餐廳Instagram的IG Story，原來這是台中當地的知名粵菜食府頂粵吉品。Yahoo Food記者翻查相關餐廳資料，頂粵吉品在當地是數一數二的知名粵菜食府，主打高級粵菜、港式燒味及點心等。雖然沒有得到米芝蓮名次，但當在台中甚有名氣，就連星宇航空位於台中國際機場的自營貴賓室台中GALACTIC Lounge也有聯乘頂粵吉品，讓乘客可以在登機前於貴賓室享用多款特色粵菜如竹笙北菇燉土雞湯、潮州鮮蝦餛飩湯麵及瑤柱肉碎粥、魚子北菇蒸燒、松露上素餃等，話題熱度一時無兩。

玉澤演在台中拍戲逗留期間曾到訪台中公園。（圖：taecyeonokay Instagram）
玉澤演在台中拍戲逗留期間曾到訪台中公園。（圖：taecyeonokay Instagram）
玉澤演在台中當地乘搭巴士。（圖：taecyeonokay Instagram）
玉澤演在台中當地乘搭巴士。（圖：taecyeonokay Instagram）
頂粵吉品Instagram發出IG Story透露玉澤演前來用餐。（圖：din_yue Instagram）
頂粵吉品Instagram發出IG Story透露玉澤演前來用餐。（圖：din_yue Instagram）
前菜。（圖：taecyonokay Instagram）
前菜。（圖：taecyonokay Instagram）
港式點心。（圖：taecyonokay Instagram）
港式點心。（圖：taecyonokay Instagram）
黃金明蝦球。（圖：taecyonokay Instagram）
黃金明蝦球。（圖：taecyonokay Instagram）

頂粵片皮鴨 嚴選宜蘭櫻桃鴨

玉澤演品嚐的多款菜式，當中的頂粵片皮鴨是人氣名物，皆因選用來自宜蘭的櫻桃鴨，並以秘製香料及甘蔗醃製鴨隻，經過明爐烤製後，鴨皮份外飽滿且色澤油亮，再配上與餅皮及醬料同吃，啖啖滋味。片皮後的鴨塊也絕不浪費，還會提供8款食法，任選其一如薑蔥爆鴨塊、韭黃銀芽炒鴨絲、生菜鴨肉鬆、椒鹽炸鴨塊、鴨絲炆米粉、金菇白菜鴨架湯、鴨絲米粉湯及鴨絲煮粥，非常豐富。粉絲們下次到訪台中想試試玉澤演Oppa的同款片皮鴨就不要錯過了！

頂粵片皮鴨。（圖：taecyonokay Instagram）
頂粵片皮鴨。（圖：taecyonokay Instagram）
頂粵片皮鴨。（圖：taecyonokay Instagram）
頂粵片皮鴨。（圖：taecyonokay Instagram）
金絲蘿蔔酥。（圖：taecyonokay Instagram）
金絲蘿蔔酥。（圖：taecyonokay Instagram）
陳醋子排骨。（圖：taecyeonokay Instagram）
陳醋子排骨。（圖：taecyeonokay Instagram）
欖菜四季豆。（圖：taecyeonokay Instagram）
欖菜四季豆。（圖：taecyeonokay Instagram）
流沙包。（圖：taecyonokay Instagram）
流沙包。（圖：taecyonokay Instagram）
研磨杏仁茶。（圖：taecyonokay Instagram）
研磨杏仁茶。（圖：taecyonokay Instagram）
時令水果有台灣當造的芭樂及鳳梨等。（圖：taecyonokay Instagram）
時令水果有台灣當造的芭樂及鳳梨等。（圖：taecyonokay Instagram）

頂粵吉品

地址：台中西屯區市政南一路288號（地圖按此

電話：+886 4 2253 4688

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多名人明星推介餐廳

佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包

謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻

方力申澳門開騷嘆正宗片皮鴨！北京四系鴨炮製果木烤鴨 升級變奏配魚子醬及霜降鵝肝

杜德偉與老婆慶祝周年紀念 尖東老牌意菜餐館 浪漫氛圍彷如置身羅馬 慶祝首選

胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮

小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」

吳業坤為太太濱口愛子慶生！中環老牌西班牙餐館Olé 白色圓拱牆超浪漫 結他歌手現場演奏助興甜蜜放閃

陳卓賢Ian美食地圖大公開！追星必去：冰島、澳洲9大餐廳推介全收錄（附地址）

謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？

ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉

不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼

更多近期熱話

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu

食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識

Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！

Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？

街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

Black Friday

其他人也在看

煲仔菜食譜│沙茶雜菌煲 杏鮑菇咁樣整入味又Q彈

煲仔菜食譜│沙茶雜菌煲 杏鮑菇咁樣整入味又Q彈

天氣終於開始冷起來，熱辣辣的煲仔菜便最合時，沙茶醬的獨特風味，除了配牛羊，配菇菌也是非常適合。杏鮑菇在加入沙茶醬同煮前，先拍上木薯粉略煎，可以令質感更挺實，也會更容易吸收醬汁，蔬菜也事前先汆燙過，可以縮短烹調時間，減少出水的機會，即睇如何製作沙茶雜菌煲：

Yahoo Food ・ 47 分鐘前
小雪2025｜二十四節氣小雪養生湯水記得加羊肉？中醫揭打邊爐熱氣之謎

小雪2025｜二十四節氣小雪養生湯水記得加羊肉？中醫揭打邊爐熱氣之謎

二十四節氣小雪來到，雖然香港並沒有下雪，但天氣變涼，不少人都開始準備打邊爐。不過一直有傳聞打邊爐相當熱氣，到底是為甚麼？這次請來中醫師盤柏謙分享一下小雪養生之道。

Yahoo Food ・ 15 分鐘前
米芝蓮一星名店延伸品牌「蘇浙小品」登陸山頂凌霄閣 江南精緻料理+維港靚景+打卡熱點一次滿足

米芝蓮一星名店延伸品牌「蘇浙小品」登陸山頂凌霄閣 江南精緻料理+維港靚景+打卡熱點一次滿足

連續11年榮獲米芝蓮一星的上海名店「蘇浙滙」，宣佈旗下延伸品牌「蘇浙小品」將於 11月27日 正式登陸香港山頂凌霄閣，新店以「味遊江南・輕享精緻」為主題，將淮揚與本幫菜融會一體，為食客帶來煥然一新的江南餐飲體驗。「蘇浙小品」以更親民精緻的形式呈現經典上海菜，主打手工點心、創意飯麵及特調飲品，讓食客在俯瞰維港美景的同時，細味江南風情。

Yahoo Food ・ 31 分鐘前
網民大讚熱論燒味係偉大發明 更指呢樣嘢應該要申請非物質文化遺產？

網民大讚熱論燒味係偉大發明 更指呢樣嘢應該要申請非物質文化遺產？

最近有網民於網上討論區發帖，大讚廣東燒味及醬汁配搭簡直是人類文明級發明，樓主大推「醬汁全部配合到癲」，還力推薑蔥油應該立即申請非物質文化遺產，誇張指其是伴切雞的恩物，飯都食多碗，外國根本沒這回事。帖文一出，即引起網友熱議，瘋狂補充各種神級配搭，還大談燒味背後的前人智慧，立即睇下文了解內容啦！

Yahoo Food ・ 36 分鐘前
坦言害怕自己聲音！楊丞琳中斷錄音淚崩

坦言害怕自己聲音！楊丞琳中斷錄音淚崩

[NOWnews今日新聞]女星楊丞琳在今年迎來出道25年，她也發行新專輯《有且》，並宣布全新巡迴演唱會《房間裡的大象》，將與各地歌迷見面。不過她在21日於官方YouTube分享錄音的過程，竟透露前一天...

今日新聞 娛樂 ・ 13 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人

李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人

被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。

Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國

日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國

日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限

Yahoo財經 ・ 23 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆　疑轉行到中學教體育

「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆　疑轉行到中學教體育

藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。

東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
故宮古埃及展惹公憤　市民狠批「3大罪」

故宮古埃及展惹公憤　市民狠批「3大罪」

【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以

on.cc 東網 ・ 17 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況

陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況

陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，

am730 ・ 10 小時前
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交

納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交

二手交投氣氛活躍，惟近年備受追捧的納米樓，身價跌勢仍然持續。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場消息指，一個高層32室，實用面積約132方呎，開放式間隔，以190萬元易手，呎價約14,394元。 據悉，原業主於2022年底以225萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧9蝕35萬元，物業期內跌價約15.6%。資料顯示，

am730 ・ 10 小時前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！

豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！

豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！

YAHOO著數 ・ 18 小時前
解讀 | 點解紅軍又輸一場？

解讀 | 點解紅軍又輸一場？

紅軍如今的表現有如一盤散沙，後防脆弱、中場無影無蹤、前場欠缺進攻火力。近7場聯賽輸了6場，絕對不是一支衛冕冠軍應有的表現。

Yahoo 體育 ・ 16 小時前
一姐與男友蜜遊 盡騷身材「吸」鯊魚埋身

一姐與男友蜜遊 盡騷身材「吸」鯊魚埋身

【Now Sports】網壇一姐白羅斯球手莎芭列卡早前失落WTA年終賽后冠，但今年賽季完結後，她由網球服裝換上比堅尼大曬美好身段，近日與富商男友法古利斯同遊馬爾代夫，享受陽光與海灘，暢飲龍舌蘭酒，浮潛時無懼與鯊魚近距離游泳，藝高人膽大！莎芭列卡（Aryna Sabalenka）今季成功衛冕美網，首次殺入法網決賽，也是繼2022年後再次躋身WTA年終賽決賽，成績絕對驕人，雖未能贏得WTA年終賽「埋齋」，但難得空閒與男友遊玩，心情自然勁靚，日前在社交平台大曬在馬爾代夫「大解放」，展示穿著多套不同款式、顏色的比堅尼，與男友二人世界「充電」，她更留言「只有我們！」。莎芭列卡男友法古利斯為「超級食物」Oakberry的創辦人，同時他與女友一樣，身材管理同樣出色，莎芭列卡度假之餘，繼續健身、打排球保持體能，舉起手機與六嚿腹肌的法古利斯自拍騷弗爆身段。莎芭列卡在12月28日在杜拜參與「性別大戰」表演賽，與澳洲「壞孩子」球手基利奧斯大鬥法，基利奧斯今年因傷患只打5場比賽，莎芭列卡更說：「我真的覺得會贏。」相關圖片：https://www.instagram.com/p/DRLGK5ekugI/?img

now.com 體育 ・ 1 天前
日否認改變對台立場　已向華闡明高市早苗發言要點

日否認改變對台立場　已向華闡明高市早苗發言要點

【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國代表傅聰上周五（21日）致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。日本內閣廣報官小林麻紀上周六（22日）指注意到中方的信函，而中方聲稱日本改變對台灣問題立場是「毫無根據」。

on.cc 東網 ・ 18 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生　合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」

阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生　合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」

Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃翠如爆兒子蕭哈哈初吻已被另一女生奪走 透露無打算再生原因

黃翠如爆兒子蕭哈哈初吻已被另一女生奪走 透露無打算再生原因

黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，3月時誕下兒子「蕭哈哈」。新手父母都十分愛惜兒子，各司其職搵真銀，由蕭正楠飛去唔同地方工作，黃翠如落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片。黃翠如與蕭正楠更為蕭哈哈將大埔千呎獨立屋豪宅客廳改造成兒童遊樂區，客廳有2/3係屬於蕭哈哈，地板散落著各種玩具和育兒用品。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
狗狗因主人住老人院失依靠　獨守舊屋卻遭人投訴要捕捉

狗狗因主人住老人院失依靠　獨守舊屋卻遭人投訴要捕捉

【動物專訊】錦上路田心村約4歲的狗狗「大舊」，因主人兩年前入住老人院，他一直獨自留守在荒廢舊屋內，全靠熱心村民餵食才得以維生，然而有些村民卻不打算放過這可憐的狗狗，以他會吠叫嚇到小孩和四處大小便，提出漁護署捕捉他。有義工不忍心看到狗狗被捕捉，因此希望幫狗狗找到暫托或領養家庭。 協助狗狗尋家的熱心市民May Wai表示，大舊的主人在兩年前入住了老人院，留下了大舊在荒廢舊屋內，一些街坊將食剩的飯餸給他，但大部分時間狗狗都沒人理會。她表示，近期有村民想聯絡漁護署捉狗，原因是指狗狗四處大小便，亦有村民指控狗狗嚇到小孩。 她為大舊抱不平，說：「大舊因為以前習慣看門口，所以見到陌生人他會吠，於是就有其他人說要報漁護署把他捉走。」她又形容，大舊其實很溫馴，只要跟他相熟，他便會十分友善。 狗狗已經失去依靠，只是繼續住在他認為是家的舊屋，但還有人想將他趕絕。餵狗義工希望幫狗狗找到暫托或領養家庭，讓他可以安穩地過新生活。 如有意暫托或領養這可憐狗狗，可透過Facebook與May Wai聯絡（ https://www.facebook.com/may.wai.7 ）。 The post 狗狗因主人住老人院

香港動物報 ・ 16 小時前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄

英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄

利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。

Yahoo 體育 ・ 1 天前
日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」

日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」

【彭博】— 一名日本官員表示，中國有關日本首相高市早苗改變日本對台灣問題立場的說法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲兩大經濟體關係進一步惡化。

Bloomberg ・ 1 天前