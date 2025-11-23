玉澤演台中拍戲 嚐高級粵菜頂粵吉品（多圖） 勁到星宇航空都有聯乘

44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
想知道玉澤演係台中食咩粵菜連出十個IG Story，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹：
人氣韓團組合2PM成員之一玉澤演，最近為了拍戲需在台中逗留一段長時間，更不時在社交平台Instagram透露其在台中的所到之處，如台中公園、夜市及坐巴士等，意外掀起台中旅遊熱，亦有不少幸運粉絲表示在台中曾偶遇玉澤演。日前玉澤演更在Instagram發出多個IG Story，全部均是不同的粵菜美食，想知道Oppa到訪台中哪間餐廳品嚐同款美食，原來該餐廳大有來頭，就連星宇航空都有聯乘合作，想知詳情就要看看Yahoo Food的內文介紹！
玉澤演嚐頂級粵菜 連出多個IG Story
玉澤演在個人社交平台Instagram連出多個IG Story，當中菜式包括片皮鴨、麻油龍膽魚、金絲蘿蔔酥等。雖然沒有在相片標記餐廳名字，但因後來有轉載餐廳Instagram的IG Story，原來這是台中當地的知名粵菜食府頂粵吉品。Yahoo Food記者翻查相關餐廳資料，頂粵吉品在當地是數一數二的知名粵菜食府，主打高級粵菜、港式燒味及點心等。雖然沒有得到米芝蓮名次，但當在台中甚有名氣，就連星宇航空位於台中國際機場的自營貴賓室台中GALACTIC Lounge也有聯乘頂粵吉品，讓乘客可以在登機前於貴賓室享用多款特色粵菜如竹笙北菇燉土雞湯、潮州鮮蝦餛飩湯麵及瑤柱肉碎粥、魚子北菇蒸燒、松露上素餃等，話題熱度一時無兩。
頂粵片皮鴨 嚴選宜蘭櫻桃鴨
玉澤演品嚐的多款菜式，當中的頂粵片皮鴨是人氣名物，皆因選用來自宜蘭的櫻桃鴨，並以秘製香料及甘蔗醃製鴨隻，經過明爐烤製後，鴨皮份外飽滿且色澤油亮，再配上與餅皮及醬料同吃，啖啖滋味。片皮後的鴨塊也絕不浪費，還會提供8款食法，任選其一如薑蔥爆鴨塊、韭黃銀芽炒鴨絲、生菜鴨肉鬆、椒鹽炸鴨塊、鴨絲炆米粉、金菇白菜鴨架湯、鴨絲米粉湯及鴨絲煮粥，非常豐富。粉絲們下次到訪台中想試試玉澤演Oppa的同款片皮鴨就不要錯過了！
頂粵吉品
地址：台中西屯區市政南一路288號（地圖按此）
電話：+886 4 2253 4688
營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30
