王世堅《沒出息》爆紅！羅時豐翻唱入戲痛哭

▲立委王世堅問政語錄爆紅被改編成歌曲〈沒出息〉，掀起翻唱熱潮。羅時豐（如圖）也跟風翻唱，充滿感情的歌聲讓網友搶看。（圖／@daniel__d.l IG）

[NOWnews今日新聞] 「本來應該從從容容，游刃有餘；現在變成匆匆忙忙，連滾帶爬」，立委王世堅過去問政前台北市長柯文哲的語錄，日前被網友加上音樂改編成歌曲〈沒出息〉，在各大社群平台上爆紅，引起全新翻唱熱潮。就連金曲歌王羅時豐也跟風在社群翻唱，並且由他的外甥幫忙彈吉他伴奏，充滿感情的歌聲引來許多網友搶看。

羅時豐跟上流行 〈沒出息〉太入戲唱到哭

羅時豐昨（11）日在社群曬出自己翻唱的〈沒出息〉，並且邀請他的外甥吳秉辰幫忙彈吉他伴奏。影片中他用著充滿穿透力的歌聲唱著歌詞，「本來應該從從容容，游刃有餘，現在是匆匆忙忙，連滾帶爬」，然而唱到最後一句歌詞「你在哭什麼哭，沒出息」時，羅時豐突然控制不住自己的情緒哽咽起來，使伴奏的外甥嚇到，急忙轉身安慰他。

羅時豐的翻唱影片曝光後，也引來許多網友留言，表示這個版本的翻唱是自己聽過最好的，「尾音很棒處理得很完整」、「牛哥太進入狀況了，情緒難以平復」、「情緒多到滿出來了啦！太哭了啦」、「目前最好聽版本。」就連藝人KID、網紅這群人董仔也路過留言，「好聽」、「大牛哥又唱了一首不知道的人，以為是他的歌的歌。」

▲羅時豐（右）跟上流行翻唱〈沒出息〉。（圖／@daniel__d.l IG）

〈沒出息〉掀起熱潮 藝人、網紅搶著翻唱

〈沒出息〉的熱潮掀起了許多網紅、歌手搶著翻唱，就連張棋惠也拿起吉他自彈自唱，展現了一個平靜卻又充滿悲情的版本；小禎、李佩甄在廣播金鐘獎的舞台上也熱唱此曲；白冰冰也在臉書曬出自己跟上流行「游刃有餘」的畫面，引起許多網友點擊搶看。

