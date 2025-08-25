天文台料低壓區本週中入南海
王丹妮為新戲剷青拍片紀錄一度落淚 網民激讚型格：好優越的頭臉比例
演員王丹妮（Louise）日前於社交平台分享為新戲《營救飛虎》剷青剪平頭的過程，雖然曾以短髮造型示人，但Louise透露剷青屬第一次，剷青過程Louise更一度眼濕濕落淚。
Lousie於片中紀錄自己剷青過程，過程中除了雙手顫抖更一度落淚。Louise透露當時一口答應導演剷青要求，認為機會難得，不過剷青當下仍會被嚇到。幸好當導演看到成果後大讚「有型」，更指為Louise「犧牲」而感動。Louise 發布片段時亦配文表示：「長髮變成了寸頭全紀錄🎬從長髮到寸頭，其實挺突然的😂這是我第一次挑戰真正的寸頭✂️戲裡是三家姐的需要，戲外是我想留下的勇氣和成長。希望你們能看到一個不一樣的我。」
片段一公開後，唔少網民紛紛留言大讚「好優越的頭臉比例，還有五官比例，什麼髮型都好看」、「就這樣剪了，好勇敢」、「真係好勇敢，好專業」、「超帥的！最美三家姐」、「果然長得好看什麼風格都能駕馭，好帥！」等等。
其他人也在看
張佳添否認同甄采浠拍拖 直認想做單身貴族不談戀愛
歌手海兒、張佳添與周國豐等，今（24日）於將軍澳電視城為TVB節目《中年好聲音4》「香港賽區最終海選」面試參賽者。張佳添早前被拍到跟甄采浠約會，攬腰搭膊頭又疑似一杯咖啡兩份飲，被指已拍拖一年，對此，他笑言：「一張相就話係真命天女，節目令我有『浪子情人』外號，要多謝樂易玲再送『冇腳雀仔』稱號，歡迎大家繼續咁叫佢，只要唔係冇雀仔就得喇！（咁係咪同甄采浠拍拖啫？）我哋識咗好耐，工作上都有合作。（地下情一年？）報道歸報道，我同佢識咗好耐，係『膊頭之交』，佢都係『冇腳雀仔』，兩隻雀仔喺空中遇到咪望下海，都唔想令佢失去市場，所有才俊型男都可以追佢。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
79歲Joe Junior爆NG一兩次被TVB導演喪鬧 高招處理「叻得去邊啫？遲啲咪炒埋你…」
近年TVB唔少甘草演員都選擇唔續約，而盧宛茵、羅蘭都曾經遇過拍攝時被導演針對或者工時太長嘅情況。甘草唔易做，由歌壇轉戰電視，喺TVB廿幾年嘅Joe Junior（羅利期）都話試過俾導演鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
Gap衛衣是「旅行神衣」？帽子內藏可充氣頸枕，手動吹氣秒變飛機睡眠神器
Gap 與加拿大女星 Shay Mitchell 創立的旅行品牌 BÉIS 聯手，推出一款革命性的「Heavyweight Travel Hoodie」！這可不是一件普通的衛衣，它的帽子內藏可充氣頸枕，讓你只需手動吹氣，就能秒變飛機上的睡眠神器，難怪一推出就熱賣到斷碼。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
鹿兒島溫泉水溝暗藏殺機：男子燙傷身亡的驚悚真相！
想像一下，你深夜下車，準備回家，卻一腳踩空，掉進滾燙的溫泉水溝！這可不是電影劇情，而是2025年6月21日凌晨在日本鹿兒島指宿市真實發生的悲劇。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
直擊俄羅斯兒童軍事夏令營 8歲小孩學投手榴彈、模擬射擊
8月下旬，在俄羅斯南部的哥薩克軍事學校（Cossack military school），83名年齡介於8至17歲的兒童與青少年，參加了一場行軍挑戰。他們手持仿真武器，在沙灘上匍匐前進，或涉水仰躺爬行。許多人身穿迷彩服，甚至有人攜帶真槍。這場活動由曾參與俄烏戰爭的士兵監督，顯示俄國軍事化教育日益普遍的趨勢。 許多孩子來自靠近俄烏邊境的地區，他們的父親不少正在前線作戰。年紀較大的學員表示，希望挑戰自我，未來能從軍、為國家服務；年紀最小的學員之一、8歲的伊凡‧格魯什琴科（Ivan Glushchenko）則說，最難忘的就是學投擲手榴彈與模擬射擊。 部分家長也在現場參與活動，認為有助於促進孩子的團隊意識，並培養不輕言放棄的精神。不過，兒童權益組織「Ne Norma」批評，讓孩子接受軍事化訓練，甚至在學校中學習操作武器與無人機，是一種洗腦與宣傳；但俄國當局則聲稱，這有助於培養愛國情操，並建立「國家韌性」。Yahoo 國際通 ・ 10 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
以巴戰爭 │加沙醫院遇襲四名記者身亡 至今最少 217 新聞工作者遇害
以色列今日（25 日）再向加沙的醫院設施空襲，造成最少二十人喪生，包括最少四名記者。遇害記者來自半島電視台、路透社及美聯社等主流媒體，以軍今次否認以記者為目標，國際記者聯盟指出，自 2023 年以巴戰爭爆發以來，至今已有最少 217 名新聞工作者殉職，聯盟譴責暴行，並要求立即展開調查。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
44歲蔡依林9:30早睡習慣保養出逆齡發光肌！網友高呼：淡妝還是美得像剛出道？
台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
導盲犬守護主人遇海難 幸運獲救卻因一原因被判安樂死
瑞士一隻名為「Achi」的註冊導盲犬，在南非外海與主人一家遭遇海難後幸運獲救，詎料在踏上陸地後，牠面臨的竟然是比暴風雨更殘酷的安樂死，原因只是因為少了一張入境文件。 綜合報道，這隻啡色的拉布拉多犬Achi，早前與家人乘坐遊艇出海，詎料遭遇20英尺巨浪，和颶風般的強風讓遊艇受損，發動機也不幸失去動力。在與死神搏鬥後am730 ・ 15 小時前
杜文英超地標 阿迪達盛讚表現
【Now Sports】阿仙奴上周六英超尾場，主場大勝列斯聯5:0，除了兩位入波功臣，約基利斯及尤利安添巴各入兩球搶鏡頭外，年僅15歲的杜文也在英超地標上陣，而且表現突出，領隊阿迪達賽後也讚這位年輕小將非常成熟。杜文（Max Dowman）在這場對列斯聯，下半場後備入替上陣，完成他人生英超地標戰，而他披甲後於右路發揮的威力，有目共睹，甚至博得12碼，使射手約基利斯能梅開二度。達sir賽後也不忘讚賞杜文表現：「這就是我們每日訓練中所見到的情況，在得到他的資訊，從訓練中表現，列入大軍名單，在曼聯一戰後不在陣容中，最終再於後備席時已感到他準備好作賽。我們必須給予他的家人極大讚賞，他們令到一名小子的成熟度、穩定性，以及對比賽的渴求，都是很難尋求得到。另外，我們的青訓，包括教練梅迪薩卡及其他訓練員，都一同享受杜文這個旅程。」杜文以15歲234日之齡，成為阿仙奴歷來第二年輕於英超上陣球員，只有隊友旺拿尼於2022年對賓福特，以15歲181日披甲，較他更年輕地標。now.com 體育 ・ 1 天前
德甲 ｜多蒙特不滿 比寧咸家人干涉球會操作
今季加盟「蜜蜂軍團」的祖比·比寧咸，在首場德甲便被半場換出，結果惹來比寧咸父親不滿，賽後與多蒙特體育總監發生衝突。Yahoo 體育 ・ 1 天前
旺角夾公仔店被偷1隻Labubu公仔 警追緝一名男子
旺角發生盜竊案。凌晨1時許，警方接獲彌敦道688號旺角中心一夾公仔舖的負責人報案，指懷疑一名男子在店內盜去放置於一夾公仔機上的一隻的公仔，場主發現立即喝止，賊人立即拔足逃跑，其後往西洋菜南街方向逃去。該場主經點算後，初步損失一盒價值700港元之Labubu公仔。警員到場經初步調查，將案件列盜竊，交由旺角警區刑事調查隊第am730 ・ 23 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
台灣十分放天燈變罰款陷阱！台灣YouTuber被罰款四萬元新台幣，警方「停留5秒都違法」
在台灣新北市的十分老街，放天燈向天祈願一直是打卡熱點。但近日台灣YouTuber夫婦「菜苔苔與菜生生」竟然因介紹此體驗，而被控違反《鐵路法》，收到高達四萬元新台幣的罰單！警方一句「停留五秒也不行」，令不少人驚訝，既然一直以此在觀光宣傳，而且大量天燈店鋪，觀光與法規充滿處處矛盾。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
【McDonald's】$29歎6件麥樂雞套餐（25/08起）
即日8月25日起，麥當勞正式推出18件麥樂雞套餐配四款期間限定滋味醬，以及一系列全新美食，包裝辣青檸風味Shake Shake薯條、黑芝麻．麻糬批及麥提莎麥旋風等！YAHOO著數 ・ 17 小時前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 22 小時前