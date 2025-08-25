王丹妮為新戲剷青拍片紀錄一度落淚 網民激讚型格：好優越的頭臉比例

演員王丹妮（Louise）日前於社交平台分享為新戲《營救飛虎》剷青剪平頭的過程，雖然曾以短髮造型示人，但Louise透露剷青屬第一次，剷青過程Louise更一度眼濕濕落淚。

王丹妮為新戲剷青（取自王丹妮小紅書）

Lousie於片中紀錄自己剷青過程，過程中除了雙手顫抖更一度落淚。Louise透露當時一口答應導演剷青要求，認為機會難得，不過剷青當下仍會被嚇到。幸好當導演看到成果後大讚「有型」，更指為Louise「犧牲」而感動。Louise 發布片段時亦配文表示：「長髮變成了寸頭全紀錄🎬從長髮到寸頭，其實挺突然的😂這是我第一次挑戰真正的寸頭✂️戲裡是三家姐的需要，戲外是我想留下的勇氣和成長。希望你們能看到一個不一樣的我。」

一度落淚（取自王丹妮小紅書）

片段一公開後，唔少網民紛紛留言大讚「好優越的頭臉比例，還有五官比例，什麼髮型都好看」、「就這樣剪了，好勇敢」、「真係好勇敢，好專業」、「超帥的！最美三家姐」、「果然長得好看什麼風格都能駕馭，好帥！」等等。

新造型被激讚（取自王丹妮小紅書）

為新戲剃頭（取自王丹妮小紅書）

為新戲剃頭（取自王丹妮小紅書）

眼濕濕（取自王丹妮小紅書）

剃頭完成（取自王丹妮小紅書）