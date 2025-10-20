三號風球至少維持至周二下午 6 時
王丹父親王憲曾逝世 北大孢粉學家享年 90 歲 嘆無法給父母送終：極大遺憾｜Yahoo
王丹母親王凌雲 2021 年離世。
【Yahoo 新聞報道】八九六四後流亡海外的學運領袖王丹，發文公布父親王憲曾今日（20日）凌晨逝世，享年 90 歲。王丹指父親昨深夜突然心肌梗塞，緊急送院，惜搶救無效，至今日凌晨離世。王丹的母親王凌雲於2021年離世，對於父母相繼辭世，王丹形容，無法給父母送終是人生中極大的遺憾和悲哀。他透露日前已拍攝影片，祝賀父親 90 歲生日，但父親最終無法觀看這個畫面，概嘆「真的很不甘心」。
王丹在社交媒體發出訃告，指據家人和醫護人員所說，父親走得極為突然，並未經歷太多痛苦，是在安寧中離開。他和家人商量後，決定不辦追悼會和告別儀式，後事一切從簡，形容有關安排符合父親的個性。
任教北大 桃李滿門
王憲曾生於 1935 年，1955 年與王凌雲一同考入北京大學，修讀地質地理系，攻讀孢子花粉專業，1960 年畢業後留校任教。王丹形容父親教書育人幾十載，桃李滿天下。他並讚揚父親的教學和研究成就卓越，包括在北大開設「孢子花粉分析」, 「古植物學」,「環境考古學」, 「地史學」等多門課程，並有多本著作，包括《孢粉學概論》、《山旺植物化學》、《應用孢粉學》等，2001 年獲聯合國世界和平基金會自然醫學金獎。
出國探王丹：白髮人看望黑髮人
王丹說，雖然父親對社會和政治問題興趣不大，但對於王丹的政治選擇，「毫不猶豫地站在支持的立場上」。他回憶道：「在中國兩次坐牢合計六年多，風霜雨雪，他每次都與母親一起到監獄來看我，給我送書籍和營養品。我流亡國外，他和母親不辭辛勞出國探視，白髮人看望黑髮人，幾十年下來，從來沒有一句怨言。」
王丹形容，父親永遠是最堅強的後盾，「如果說母親對我的疼愛經常溢於言表，那麼，父親對我的支持是無聲而寬厚的。沒有這樣的父母，我根本不可能走過這幾十年的艱辛道路。」
王丹文中透露，父親本來住在養老院，下周會有一個祝壽會慶祝其 90 歲生日，王丹已拍攝影片。他日前與父親通電話時，預告有這條片段，「精神已經不太好的父親，聽到的那一瞬間，眼睛裡立刻有了光」，「我知道他是多麼期待看到自己的兒子在畫面中說一聲『生日快樂』啊。然而，竟然就差這麼幾天，他沒有能看到他期待的視頻。我真的，真的很不甘心！」
其他人也在看
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
政府飲用水風波︱物流署等10多人遭紀律調查 陳嘉信有份？許正宇：已退休都納入調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府早前爆出採購「冒牌樽裝水」事件後，財經事務及庫務局長許正宇今日（20 日）公布專責小組的初步檢討結果，提出涵蓋制度改革、資訊互通及重塑工作文化的 6 項先行措施。被問到會否調查前物流署署長陳家信時，許正宇表示，當局將初步調查十多名來自物流署和庫務科的職員，又指無論相關人員是否仍在職、已退休或正處於退休前休假階段，均會納入紀律調查範圍。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
隱婚偶像玩弄粉絲感情內幕！ 60萬迪士尼變殺人危機前奏！
哎喲，這故事聽起來像壞掉的童話！日本地下女偶像遠月とうか（本名工藤らるな），今年4月讓粉絲ニノ花60萬日圓（約港幣3萬），贏得「獨家迪士尼約會」特典。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 9 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
破882日錦標荒 麥維迪夫：勝利獻給女兒
【Now Sports】前網壇一哥俄羅斯球手麥維迪夫在哈薩克網賽男單決賽，以盤數2:1擊敗法國球手穆迪，相隔882日後，終於再次贏得冠軍。麥維迪夫說：「這是首次由兩名女兒陪同我參加比賽，所以最終奪冠真的太美好！」麥維迪夫（Daniil Medvedev）上次贏得錦標已經是2023年羅馬大師賽，今年在哈雷網賽也殺入決賽，可惜最終未能奪冠，更累積6次決賽失利，而他今年4大滿貫成績差勁，只有澳洲公開賽能夠晉身次圈，法國公開賽、溫布頓網賽、美國公開賽均令人失望地首圈出局，世界排名因而跌出前10，現時排名第14。麥維迪夫為挽救低潮，由祖漢臣、高斯基擔任新教練，一改過往防守型打法，加入更多上網前攻擊，最終今仗以7:5、4:6、6:3，激戰兩小時38分鐘後獲勝。他贏得生涯第21個錦標，除了打法改變，家人支持也很重要，他賽後說：「我要將勝利獻給次女Victoria，我贏得首個冠軍時，也有將勝利獻給大女Alisa。」now.com 體育 ・ 13 小時前
抵港貨機滑出跑道墮海釀兩死｜比特幣散戶慘賠 170 億美元｜關淑怡疑心臟有事入院｜10 月 20 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 20 日（週一）。本港今晚至明日吹清勁至強風程度偏北風，離岸及高地間中烈風，多雲有陣雨，明日雨勢間中較頻密；海面有大浪及湧浪，氣溫由午夜約 23 度逐步降至明晚市區最低約 19 度，新界再低 2 至 3 度。展望星期三風勢仍頗大、部分沿岸低窪地區晚間或有水浸；週後期天色好轉、日間回暖。明日最高紫外線指數約 2 ，強度屬低。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
KK 園區被搗破？緬甸軍方稱奪回失地 釋放逾 2000 名工人 檢獲 30 部 Starlink 衛星終端機︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】緬甸軍方今日（20 日）表示，已奪回位於泰緬邊境、臭名昭著的詐騙園區 KK 園區，指該地過去五年一直是網上詐騙、洗黑錢及人口販運活動的重災區。當局稱在行動中「清理」園區，釋放超過 2,000 名被困工人，並查獲 30 部屬於美國企業家馬斯克旗下的 Starlink 衛星網絡終端機。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宣萱新加坡剪綵 重遇《尋秦記》雪兒
【on.cc東網專訊】無綫視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正熱播，近日忙於為劇集宣傳之餘，亦抽空飛抵新加坡為好友的新店剪綵，期間與已淡出香港娛圈的藝人雪兒（Michelle）重遇，兩人曾合作於24年前播出的無綫劇《尋秦記》，當年宣萱飾演「烏廷芳」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
驚世逆轉！西班牙快時尚MANGO創辦人墜崖案 長子轉列謀殺嫌疑人
西班牙快時尚品牌 MANGO 的創辦人兼主席、福布斯富豪伊薩克 · 安迪奇（Isak Andic）於去年底在一次徒步旅行中不幸墜崖身亡，該案在近期的調查中發生重大轉折。西班牙警方已將此案從最初的「意外事故」轉為「可能的謀殺案」進行重啟調查，並正式將安迪奇的 43 歲長子喬納森 · 安迪奇（Jo鉅亨網 ・ 10 小時前
冒牌水風波｜審計署：鑫鼎鑫交明顯懷疑虛假文件 物流署僅要求重交
【Now新聞台】政府6月向鑫鼎鑫批出為期36個月的合約，估計價值近5300萬元。審計署審查發現，鑫鼎鑫在投標初期已出現明顯詐騙跡象，但物流署人員欠缺防騙意識，只要求重新提交文件，亦無進行財政審核。審計署審查發現，鑫鼎鑫在投標初期已出現明顯詐騙跡象。鑫鼎鑫在4月投標時首次提交兩份文件，製造商名稱是「樂百氏」，但印章公司名稱則是「百氏」，物流署沒有向執法機構舉報，也沒有直接聯絡製造商，僅在5月要求鑫鼎鑫重新提交文件，在收到經修訂的文件後，物流署再沒有追問，6月向鑫鼎鑫批出合約。7月至8月期間，鑫鼎鑫送出大量標籤不合規的水桶，有超過20個決策局或部門投訴鑫鼎鑫未繳交100萬元合約按金、送水延誤、未能處理訂水等問題，但物流署從沒行使權利發出退貨通知書或終止合約及按合約採取行動。鑫鼎鑫在8月11日提交水質檢測報告，物流署同日批准更改合約。香港標準及檢定中心在翌日回覆指，從沒有發出有關檢測報告，指報告無效。雖然懷疑是虛假文件，物流署只要求鑫鼎鑫重新提交有效的檢測報告。物流署在8月19日才終止鑫鼎鑫的合約。審計署又指，物流署知悉鑫鼎鑫只有3名員工，並無向政府提供樽裝水紀錄，但物流署並無對鑫鼎鑫進行財now.com 新聞 ・ 5 小時前
陳喬恩結婚三年老公「被爆有私生子」？上節目親自回應：我只能算了
台灣女星陳喬恩曾出演多套偶像劇爆紅，人氣高企，更被封「偶像劇女王」。近年陳喬恩轉往內地發展，2022年與馬來西亞富二代藝術家曾偉昌（Alan）結婚，去年更補辦婚禮，不過網上就有一直有傳男方出軌更有私生子一說，陳喬恩與Alan日前現身節目親自回應傳言。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
袁文靜多謝Bob包涵變「包含」鬧笑話 林盛斌出PO：點同老婆解釋好呢
喺上海成長嘅袁文靜（Jane）係今屆港姐季軍，早前佢與亞軍施宇琪夥拍金牌司儀林盛斌（Bob）主持TVB台慶特備節目《攻你上大學》，嚟香港大半年嘅佢一直積極學習廣東話，不過最近就因廣東話或手誤擺烏龍而鬧出笑話。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
愛潑斯坦性侵案︱安德魯王子被指曾指示警員抹黑朱弗雷 倫敦警方展開調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國安德魯王子（Prince Andrew）剛於上周宣布放棄使用約克公爵及其他剩餘王室頭銜，但他捲入的新指控再度引起關注。有報道指，安德魯早於 2011 年曾要求隨身警員，查找性侵指控者朱弗雷（Virginia Giuffre）的背景資料，企圖抹黑這名指控他性侵的女子。倫敦警方證實，現正「積極調查」有關報道。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 6 小時前