王丹父親王憲曾逝世 北大孢粉學家享年 90 歲 嘆無法給父母送終：極大遺憾｜Yahoo

王丹的父親王憲曾今日（20日）凌晨逝世，享年 90 歲。

【Yahoo 新聞報道】八九六四後流亡海外的學運領袖王丹，發文公布父親王憲曾今日（20日）凌晨逝世，享年 90 歲。王丹指父親昨深夜突然心肌梗塞，緊急送院，惜搶救無效，至今日凌晨離世。王丹的母親王凌雲於2021年離世，對於父母相繼辭世，王丹形容，無法給父母送終是人生中極大的遺憾和悲哀。他透露日前已拍攝影片，祝賀父親 90 歲生日，但父親最終無法觀看這個畫面，概嘆「真的很不甘心」。

王丹在社交媒體發出訃告，指據家人和醫護人員所說，父親走得極為突然，並未經歷太多痛苦，是在安寧中離開。他和家人商量後，決定不辦追悼會和告別儀式，後事一切從簡，形容有關安排符合父親的個性。

任教北大 桃李滿門

王憲曾生於 1935 年，1955 年與王凌雲一同考入北京大學，修讀地質地理系，攻讀孢子花粉專業，1960 年畢業後留校任教。王丹形容父親教書育人幾十載，桃李滿天下。他並讚揚父親的教學和研究成就卓越，包括在北大開設「孢子花粉分析」, 「古植物學」,「環境考古學」, 「地史學」等多門課程，並有多本著作，包括《孢粉學概論》、《山旺植物化學》、《應用孢粉學》等，2001 年獲聯合國世界和平基金會自然醫學金獎。

出國探王丹：白髮人看望黑髮人

王丹說，雖然父親對社會和政治問題興趣不大，但對於王丹的政治選擇，「毫不猶豫地站在支持的立場上」。他回憶道：「在中國兩次坐牢合計六年多，風霜雨雪，他每次都與母親一起到監獄來看我，給我送書籍和營養品。我流亡國外，他和母親不辭辛勞出國探視，白髮人看望黑髮人，幾十年下來，從來沒有一句怨言。」

王丹形容，父親永遠是最堅強的後盾，「如果說母親對我的疼愛經常溢於言表，那麼，父親對我的支持是無聲而寬厚的。沒有這樣的父母，我根本不可能走過這幾十年的艱辛道路。」

王丹文中透露，父親本來住在養老院，下周會有一個祝壽會慶祝其 90 歲生日，王丹已拍攝影片。他日前與父親通電話時，預告有這條片段，「精神已經不太好的父親，聽到的那一瞬間，眼睛裡立刻有了光」，「我知道他是多麼期待看到自己的兒子在畫面中說一聲『生日快樂』啊。然而，竟然就差這麼幾天，他沒有能看到他期待的視頻。我真的，真的很不甘心！」