王儲妃梅特瑪莉深陷醜聞 艾普斯坦密友關係引發爭議

（法新社奧斯陸2日電） 挪威王儲妃梅特瑪莉的長子被控性侵，以及她過去與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦的友誼曝光，讓她陷入雙重危機。

梅特瑪莉（Crown Princess Mette-Marit）原本是個出身平凡的單親媽媽，因緣際會認識王儲哈康（Haakon）後，2001年嫁入王室並贏得挪威人民的愛戴。

然而，隨著美國公布新一批艾普斯坦文件，她與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的頻繁往來曝光，並遭挪威媒體大幅報導，揭露了兩人出乎意料的關係，在這個斯堪的那維國家引發軒然大波。

廣告 廣告

總理斯托爾（Jonas Gahr Store）呼籲梅特瑪莉出面說明，2011至2014年間，也就是她2001嫁入王室10多年之後，何以與艾普斯坦頻繁通電郵。

挪威名嘴甚至開始質疑，52歲的梅特瑪莉是否適合成為王后。根據當地電視台TV2今天發布的民調，47.6%的受訪者認為她不應成為王后，僅有28.9%表示支持。

2012年，艾普斯坦告訴梅特瑪莉他在巴黎「物色妻子人選」，她則回覆巴黎「適合發展婚外情」，還說「北歐人比較適合當人妻」。

2011年，也就是艾普斯坦2008年因勸誘未成年少女賣淫被州法院定罪3年後，梅特瑪莉曾寫信給他表示，自己「去Google查了一下」，還說「看起來不太妙」，並附上一個微笑的表情符號。

2013年，她在艾普斯坦位在美國佛羅里達州的住處停留4天。艾普斯坦2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，並於候審期間在獄中自殺身亡。

這些爆料重創王儲妃名譽，而就在此時，她與舊愛所生的29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）則是捲入了刑事審判。

柏格荷伊比明天將出庭面臨38項指控，包括性侵4名女性、攻擊多名前女友等，若被定罪最重可處16年徒刑。