王卓淇澳洲海灘水着放題 Deep V露背乜都齊

【on.cc東網專訊】前港姐王卓淇早前到澳洲旅行，當然少不了換上泳裝到當地的海灘遊玩，日前她晒出到澳洲曼利海灘的靚相，並寫道：「我愛南半球的夏天，翻到一組沒發過的hehehe，好像還是相機更有質感呢～（P1-P3），手機的話是更加有自然氛圍感。」

相中她身穿粉藍色的Deep V泳裝，胸前美景十分吸睛，配上飄逸的秀髮及甜美的笑容，相當煞食，不過原來前後都有驚喜，在另一張相片中，可見泳裝的背部是大露背設計，完美騷出其白滑美背，而一雙長腿更是錦上添花，難怪獲粉絲大讚「索，靚，正！」

