王君馨拍片感嘆「末日即將來臨」 擔心AI發展被反向操控：真的很可怕

王君馨於2021年離巢TVB後積極轉型，除咗參加內地綜藝節目《了不起舞社》、又以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道，今年5月順利誕下與銀行家老公Daniel嘅愛情結晶品。日前，王君馨為愛女Audrey舉行百日宴，主題為甜蜜咖啡店，以紀念與老公20年前喺紐約一間咖啡店墜入愛河，李亞男、岑麗香、衛蘭、衛詩、鍾舒漫及鍾舒祺等一班圈中好友皆有出席。王君馨亦不時拍片分享日常，包括YouTube頻道及IG影片；近日，王君馨分享一段關於「世界末日即將來臨」嘅影片，指世界末日將至，而人工智慧（AI）發展迅猛係其主因，話題一度引發熱議。

影片主要針對基督教嘅弟兄姐妹，王君馨坦言，自己接下來講嘅嘢或許激進，甚至諗太多，但佢認為必須以愛心誠實交流，並懇請大家聽完影片內容。王君馨認為人類已身處末世，而AI技術爆炸式發展令佢感到極度不安，佢舉例提到，AI已滲透教學、內容創作、影視製作，甚至出現AI藝人和伴侶，真實與虛假越來越難以分辨：「真的很可怕！」王君馨亦特別提到，與AI伴侶互動嘅危險性，解釋雖然係人類賦予AI性格，但AI同時會讀取用戶個人資訊，甚至有機會反向操控用戶心理：「將來Elon Musk發展機械人，其實整個世界很多人都在做機械人，真的很危險，感覺就很像快餐，令你感覺良好。」續指，有人已沉迷於AI伴侶，最終有機會走火入魔，導致精神失衡甚至自殺。

王君馨指出，隨著未來機器人大量生產，人們能隨意更換機器人嘅外型、聲音和身材，將劇烈加劇現代社會嘅「孤獨流行病」（Epidemic of loneliness）：「好多人都感到孤獨，所以佢哋唔需要學習點去同人相處。」表示人類將逐漸陷入與AI互動嘅上癮困境，誤以為真實情感就此獲得滿足。王君馨又表示，感受到當今人類已進入一個黑暗時代，最可怕係來到末世，但好多人仍然未察覺呢點，佢仲特別提出警告：「試諗一下，如果有一日，有晶片喺你身體，你覺得控制唔到你？我覺得好快，AI唔洗幾年，可能下年已經會有AGI，當AI有人類意識，現在嘅AI已經好真實，已經開始取代人類工作與生活，呼籲各網民要醒。王君馨表示，除咗全球疾病、饑荒、天災和人禍，覺得AI先係最恐怖嘅威脅，諗為人喺創造便利科技嘅同時，都有機會自挖墳墓而自己唔知道。

