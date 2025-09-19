王喜移英遇連環慘況 身無分文食麵無錢找數喊：救命呀！

藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB「男一」演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴，但前日（9月17日）上載最新影片，大呻遇上連環不幸慘況，結果身無分文，叫麵後更沒錢付帳，不禁以高八度的聲音喊：「救命呀！」

王喜指兩部iPhone更新作業系統後都無法使用支付功能，只好到蘋果店處理。（facebook@王喜）

王喜以「是日慘劇」為題拍片，講述自己因手機失靈，銀行卡停用及身無分文的慘況。 （facebook@王喜）

事緣王喜於社交平台以「是日慘劇」為題發布影片，表示因把兩部新舊iPhone同時升級，結果支付功能失效，他只好走到蘋果店去處理，而付款用的銀行卡因有可疑轉帳，故他亦把卡暫時停用，「所以我而家就成為一個冇手機用、冇錢用、連食個麵，頭先幾核突呀，對面有間越南河粉嘅，我就喺度話畀人知要咩要咩咁樣，跟住到找數嘅時候，我張卡過唔到數！」。他稱當時餐廳已把他點叫的瓶裝可樂打開了蓋子，「個麵都整咗，整緊啦，但過唔到數囉，咁好核突囉，係咪呀？」。

王喜憑《烈火雄心》等劇集走紅。（劇集截圖）

王喜最終只好向朋友求救，對方下班後改變回家路線，正前來「營救」他，直言當天是很有挑戰性的一天，然後大喊「救命呀！」，而他發布影片時更留言指「Somebody help me ~~」。

王喜近年移居英國，不時拍片分享生活點滴。（YouTube@王喜PLAY床）

王喜本名鄺毅怡，近年移民海外並淡出演藝圈，但仍不時在社交平台分享最新情況。