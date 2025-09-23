王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局

曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。

王喜於facebook發「遺言」

文中王喜提及自己嘅台灣居留證將於周三（24日）屆滿，並聲稱上周（18日）抵達台灣後一直受跟蹤，又指有人設局想陷害佢。王喜指一旦居留證過期，就無法出境、用網上銀行、工作等。王喜最後寫道「下次嚟呢度（指台灣）玩嘅時候，記得諗起我係點樣死喺呢度」。早前王喜抵達台灣後已不時喺社交平台發片，影住街上路人，聲稱嗰啲就係跟蹤佢嘅人。

廣告 廣告

王喜報稱去年曾兩度被迷姦，更展示當時用手機拍下的傷勢。（YouTube@喜來大DD影片截圖）

王喜於今年5月在個人YouTube頻道接連發布兩條影片，先後詳述自己兩次被迷姦的經歷，更公開當時身上的傷痕。王喜最近上載嘅影片中，就大呻遇上因為電話軟件升級結果支付功能失效，身無分文之下叫咗碗麵之後更加冇錢找數，不禁高喊「救命呀！」

王喜以「是日慘劇」為題拍片，講述自己因手機失靈，銀行卡停用及身無分文的慘況。 （facebook@王喜）

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！