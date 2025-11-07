王嘉爾《MAGICMAN2 巡演》馬尼拉站｜身兼多職統籌演唱會 剖白如何走出人生黑暗

王嘉爾《MAGICMAN2 巡演》馬尼拉站

王嘉爾《MAGICMAN2 世界巡迴演唱會2025-2026》在11月2日馬尼拉站於 Smart Araneta Coliseum 完滿結束。門票火速售罄，現場座無虛席，逾一萬六千觀眾先後入場感受Jackson的演出。Jackson 多次與觀眾近距離互動，氣氛相當高漲。

今次在馬尼拉Jackson繼續勤力做音樂錄歌和健身跑步，除了一貫的自律之外，他亦有放鬆自己，去了品嚐地道著名炸雞，更與菲律賓名人Anne Curtis一起出席萬聖節派對。

Jackson 今次演唱會身兼多職，一人包辦統籌和總監，充滿誠意地從服裝、舞蹈編排、舞台效果、燈光和場景等360度全方位帶領觀眾進入他的內心故事。《MAGICMAN 2》巡演延續首部的精神，更具情感厚度，觸動心靈的沉浸式音樂旅程，剖白Jackson如何走出人生黑暗從新出發。

繼曼谷、澳門、吉隆坡後，馬尼拉站場演出亦大功告成，東京站亦於11月6日舉行，更多消息陸續譯出。MM2 世巡還將登陸倫敦、洛杉磯、里約熱內盧、悉尼等全球多個國家和地區。他將繼續帶領全球觀眾，展開這場探尋內心的旅程。

