王嘉爾新歌《 Let Loose 》 親自執導MV 第二次世界巡演10月展開首站曼谷

王嘉爾與手機品牌合作，推出全新單曲《Let Loose》。音樂視頻由Jackson Wang本人創意指導，並全程使用本週發布的全新 iPhone 17 Pro 拍攝，呈現獨特創新視聽體驗。

《Let Loose》由 Jackson Wang 與 Ojun Kwon 共同執導創作，展現Jackson突破界限的創意視野，同時也展示了 iPhone 17 Pro 的創新功能。Jackson分享道：「即使在一些常規的製作拍攝中，有時我也沒有得到我期待的效果。今次體驗 iPhone 在這MV製作中的成果真是令人震撼。」Jackson補充道：「任何視覺上的變焦，無論是快慢，推近或拉遠，都是為了情感的傳遞而有意為而的。在視覺上表達情感和敍事，速度和清晰度的動態變化是非常重要。」

《Let Loose》新歌發布緊隨Jackson 最新專輯 MAGICMAN 2,的歷史性成績，該專輯在BILLBOARD 200榜單上以第13名的成績，成為中國獨立藝人歷史上最高位置。同時最近亦宣布了《MAGICMAN 2 世界巡演》即將於10月3日展開，首站在泰國舉行連續兩場的演出，隨後會在澳門進行三場演出，門票全部於公開發售一刻隨即售罄。