同志影展公屋案原告 Nick 獲獎：平權路未完

王嘉爾新歌《Let Loose》 親自執導MV 第二次世界巡演10月展開首站曼谷

王嘉爾與手機品牌合作，推出全新單曲《Let Loose》。音樂視頻由Jackson Wang本人創意指導，並全程使用本週發布的全新 iPhone 17 Pro 拍攝，呈現獨特創新視聽體驗。

《Let Loose》由 Jackson Wang 與 Ojun Kwon 共同執導創作，展現Jackson突破界限的創意視野，同時也展示了 iPhone 17 Pro 的創新功能。Jackson分享道：「即使在一些常規的製作拍攝中，有時我也沒有得到我期待的效果。今次體驗 iPhone 在這MV製作中的成果真是令人震撼。」Jackson補充道：「任何視覺上的變焦，無論是快慢，推近或拉遠，都是為了情感的傳遞而有意為而的。在視覺上表達情感和敍事，速度和清晰度的動態變化是非常重要。」

《Let Loose》新歌發布緊隨Jackson 最新專輯 MAGICMAN 2,的歷史性成績，該專輯在BILLBOARD 200榜單上以第13名的成績，成為中國獨立藝人歷史上最高位置。同時最近亦宣布了《MAGICMAN 2 世界巡演》即將於10月3日展開，首站在泰國舉行連續兩場的演出，隨後會在澳門進行三場演出，門票全部於公開發售一刻隨即售罄。

旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running

出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
餐飲寒冬｜翡翠拉麵小籠包連執兩間！ 德福、新城市廣場租約到期 下周一同時結業

本港餐飲業持續寒冬，結業潮仍未完，連鎖集團亦在縮減規模的現象。翡翠餐飲集團在社交平台宣佈，位於九龍灣德福廣場及...

BossMind ・ 1 天前
特朗普經濟好景「縮沙」？美商務部長改口：年底才真正開始

美國商務部長盧特尼克稱，特朗普要到2025年底才需全面「承擔經濟表現」，較早前說法延後。通脹持續升溫、就業數據疲弱，令『特朗普經濟』前景更添變數。

Yahoo 地產 ・ 7 小時前
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思　自爆火速接拍兩個廣告

73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅

《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
警方：上半年957名專上學生被騙 內地生遇電騙平均損失達83萬 25歲「港漂」碩士生痛失近1,100萬

警方公布，今年首七個月共接獲24,644宗騙案，損失金額共約43.4億元。以累積數字計算，今年的整體騙案升幅有放緩趨勢，累計損失金額較去年同期減少15.6%。

AASTOCKS ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應

2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」

摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。

鉅亨網 ・ 22 小時前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃

行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。

infocast ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
南韓「Newtro」風潮帶動柯達、Fila翻生　香港Yasaki複製奇蹟？

南韓興起 Newtro 風潮，令Kodak、National Geographic 及Fila等品牌翻生；香港Yasaki波鞋亦乘勢回歸，能否掀起本地「Newtro經濟」？

Yahoo財經 ・ 8 小時前
CD復古回朝，BEAMS水滴藍CD機登場！重拾「旋轉的浪漫」，找回那些年光碟的魔力

還記得那些年我們收集的CD嗎？BEAMS RECORDS最新推出的「Clear Portable CD Player」簡直是復古控的夢幻逸品！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期

美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。

AASTOCKS ・ 1 天前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助

TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國加緊人工智能人才爭奪 騰訊巨額薪酬挖角OpenAI研究員

【彭博】— 據知情人士透露，騰訊控股近日從OpenAI挖角了一位知名人工智能研究員，這是人工智能行業人才從美國轉向中國最引人注目的案例之一。

Bloomberg ・ 16 小時前
吸金王Bob林盛斌分享家居招財風水陣 餐枱擺放呢5件物品可催財？

45歲嘅林盛斌（Bob）係娛樂圈其中一個「吸金王」，佢同老婆黃乙頤（Pearl）喺2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。除咗家庭得意之外，佢嘅事業亦撈得風生水起，身兼主持、司儀、演員入商界、時裝店及娛樂製作公司老闆，真係係百足咁多爪。近年佢不時分享個人嘅風水催財方法，除咗使用長銀包等吸財之外，近日佢又再分享催財方法。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
天王嫂方媛懷孕晚期開工晒索爆孕照 自爆體重令網民驚訝：沒過百

現正懷有第三胎的天王嫂方媛（Moka）不時分享近況，陀着巨肚的她仍然美麗動人，亦忙於各式各樣的拍攝工作。不少網民對她的體重感到好奇，方媛罕有自爆現時的真實體重，令大家非常意外！

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套

UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民

《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前