王嘉爾泰國被陌生女子搣面 當場呆滯硬晒唔敢郁

【on.cc東網專訊】正身在泰國出席活動嘅韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），尋日（8日）突然被一名泰國女子衝上前搣面，片段引爆網絡。王嘉爾當時忽然被搣面後，明顯被嚇到，成個人一臉錯愕，現場粉絲亦都驚呆現場。有粉絲不忿偶像被侵犯，上前「反搣」嗰位女子表示不滿，令人更意外嘅係該女子竟聲稱：「王嘉爾是我老公，我們已經聊了3年！」唔少粉絲都大鬧搣面事件，指再鍾意都要保持距離，而且搣面力道一睇就知好痛，怒斥「粉絲」行為太過分！

事後，王嘉爾工作室即急急表示加強保安，並詐過後援會發聲明：「關於昨日活動現場的情況，我們已經第一時間整理並回饋給工作室。工作室高度重視，並明確表示後續將全面加強與優化安全措施，確保類似情況不再發生。感謝所有在現場以及關心此事的粉絲。大家的安全與體驗，以及他的順利行程，始終是我們最關心的事。我們一起，安全第一，快樂追光」

王嘉爾喺風波發生前一直都心情靚靚，10月1日晚上就曾開Gym房Live，影住自己做Gym晒肌肉，而佢開Live時，更一度獲國際歌手Timbaland留言「Yo」，搞到佢興奮到Gym都做唔到落去，狂叫Fans幫佢Cap低歷史性一刻。

大S冥誕！范瑋琪跟她同歲「收到S媽暖心禮物」激動：以後就當成自己的媽媽

羅天宇陳懿德拍拖現身好友生日P　貼身合照有玄機

JACKSON WANG 王嘉爾 聯乘 EM DISTRICT 盛大開啟 《UNDER THE CASTLE》曼谷篇章

麥子樂否認與人爭執及恐嚇 回應：本人保留一切法律追究權利

莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利

傳古天樂現身試當真《墨魚遊戲2》 劉以達、洪天明參賽最驚喜

風林火山｜耗資4億籌備至上映歷時12年 陳百祥震驚：自己4億可拍40幾部戲

26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現

巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？

葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持

秋田八旬婦遭熊襲擊　驚嚇施襲片段罕有曝光(有片)

高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食

宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作

何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點

美國加州迪士尼六旬婦遊玩「鬼屋」後身亡　警方：初步調查顯示與設施無關︱Yahoo

郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨

安達祐実從童星到金髮辣媽！ 她的變身背後有什麼隱情？

串流平台廣告音量被規管　加州立法禁止廣告大聲過原片　明年7月1日起生效｜Yahoo

莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察

