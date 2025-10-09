王嘉爾泰國被陌生女子搣面 當場呆滯硬晒唔敢郁

【on.cc東網專訊】正身在泰國出席活動嘅韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），尋日（8日）突然被一名泰國女子衝上前搣面，片段引爆網絡。王嘉爾當時忽然被搣面後，明顯被嚇到，成個人一臉錯愕，現場粉絲亦都驚呆現場。有粉絲不忿偶像被侵犯，上前「反搣」嗰位女子表示不滿，令人更意外嘅係該女子竟聲稱：「王嘉爾是我老公，我們已經聊了3年！」唔少粉絲都大鬧搣面事件，指再鍾意都要保持距離，而且搣面力道一睇就知好痛，怒斥「粉絲」行為太過分！

事後，王嘉爾工作室即急急表示加強保安，並詐過後援會發聲明：「關於昨日活動現場的情況，我們已經第一時間整理並回饋給工作室。工作室高度重視，並明確表示後續將全面加強與優化安全措施，確保類似情況不再發生。感謝所有在現場以及關心此事的粉絲。大家的安全與體驗，以及他的順利行程，始終是我們最關心的事。我們一起，安全第一，快樂追光」

王嘉爾喺風波發生前一直都心情靚靚，10月1日晚上就曾開Gym房Live，影住自己做Gym晒肌肉，而佢開Live時，更一度獲國際歌手Timbaland留言「Yo」，搞到佢興奮到Gym都做唔到落去，狂叫Fans幫佢Cap低歷史性一刻。

