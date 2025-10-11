日本公明黨宣布退出執政聯盟
王嘉爾 《MAGICMAN2》世界巡演澳門第二站 Jackson 傾力演出 父母親臨現場欣賞演唱會
王嘉爾MAGICMAN2世界巡迴演唱會在澳門第二站連開三場。三場門票均火速售罄，現場座無虛席。
這也是他時隔一年半再度重啟個人巡演，以電影級的視聽語言與情感敍事，帶領觀眾走進了一場觸動心靈的沉浸式音樂旅程，剖白如何走出人生黑暗從新出發。
澳門站是父親首次親臨現場看演唱會，其中一個章節是Jackson 緝錄媽咪的鼓勵說話，從挫折中走出來全靠父母的倍伴與愛。Jackson 在台上留下男兒淚，更帶了父母上舞台上感受時刻。
此次《MAGICMAN2》世界巡演在舞台設計上充滿驚喜，技術與藝術的融合，貫穿始終Jackson 如何走出人生黑暗從新出發的故事情節，呈現“MAGICMAN”核心概念。
Jackson 今次演唱會身兼多職，一人包辦統籌和總監，充滿誠意地從服裝、舞蹈編排、舞台效果、燈光和場景等360度全方位去表達他的故事。演唱會主要分六段旅程配合電影感重的影片，震撼呈現Jackson 的成長過程，部份深沉內容和父母的重要性等章節觸動Jackson與粉絲們共同落淚。
經典的觀眾上台互動環節也如同電影中的劇情彩蛋，將現場氛圍推向高潮，讓觀眾彷彿置身演出之中。整場演唱會既有緊張刺激的震撼瞬間，也有情感釋放的温情時刻，王嘉爾更是袒露內心，講述自己如何走出人生的至暗時刻，並跟觀眾分享面對這樣的時候可以做些什麼怎樣調整的方法。觀眾也在這場演出中經歷喜怒哀樂的情感旅程，在有限的時空中完成了一場意猶未盡的奇妙心靈之旅。
經典的粉絲福利上台互動環節，今次演唱會加碼呈獻。Jackson 邀請多位粉絲上台除了近距離目睹他的辣身舞，更在encore部份與粉絲在台上開了一個大派對，將全場氣氛推到頂峰。
繼曼谷啟程後，第二站來到澳門10月10日是首場，大講廣東話份外親切。Jackson預告第二和第三場將會走到三、四樓和山頂觀眾近距離接觸。
