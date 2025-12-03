精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！
TVB 訪談節目《芷珊再約王嘉爾》請來南韓男團組合 GOT7 成員王嘉爾 Jackson Wang ，羽談的尺度之深前所未見，而 Jackson 更大方地回應多項感情問題，誠實的對話展現 Jackson 真性情個性！
訪問中王嘉爾被問到最迎兩年的感情狀況，他直言「大部分都是自己解決」，主持人追問「自己解決」的意思，王嘉爾則指「自己解決囉，自己解決自己所需的問題，我也是人嘛，至少不會亂來」。雖然沒有明言「解決的問題」是甚麼，而且更指「管住自己個下半身，就是在維護自己的事業」，引起大家的無限聯想，偶像而言可說是回答得十分直白。
沒有明確擇偶條件 王嘉爾：有 feel 才是最難的！
王嘉爾亦直球回應「擇偶條件」，他直言「我冇 standard，你係個人就得喇」，而關鍵在於「溝通啱唔啱 key」，關乎二人之間的真實溝通相處，難以三言兩語解答抽象的概念。主持人問道「總之有 feel 就得？」王嘉爾即指「有 feel 才是最難的」，因此擇偶條件非常講求「臨場的感覺」。
王嘉爾於節目中被好友透露中學時「瘋狂追女」，將自己的電郵改用女生的名字，更加上 Lover 「宣示主權」，而且「戀愛大過天」將所有零用錢花費於約會上，讓網民亦留言指「早日找個女友滋潤心靈吧」！
出道 11 年的 Jackson Wang，今年生日時在 IG 上發布了感性貼文，流露對演藝圈的深刻感悟。Jackson Wang 坦言，當今世界「每個行業都複雜難生存」，尤其點出現實環境「從無人知曉真相到無人關心真相」的無奈。他強調，在紛擾中唯一值得相信的只有「自己、家人和根源」，並將「珍惜重要之人」列為每日動力來源，展現重情重義的一面。更指自己分享花了很長時間才領悟「每天做自己的重要性」，及「有時生活教會我們必須強硬起來」的率直宣言，呼應過往為捍衛音樂理念與個人立場的堅持。
