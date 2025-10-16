焦點

港隊主教練韋斯活周六披甲　「陳七」做紅魔後備

王嘉爾Jackson Wang「爆肌養生法」大公開！分享獨門「綠果昔」早餐食譜、每晚8點睡覺超自律

韓國男團 GOT7 香港成員王嘉爾（Jackson Wang）現正舉行《MAGIC MAN 2》世界巡迴演唱會，澳門場更脫下嘉賓 Tyson Yoshi 的上衣，齊齊騷肌大派福利！Jackson Wang 登上 Podcast 訪問時，分享了他的健身及「綠果昔」食譜，高紀律及高營養的生活習慣，絕對值得好好學習！

Jackson Wang 於 Podcast 上分享，在沒有工作的期間，每晚 8 至 9 點已要上床睡覺，比蔡依林還要早讓人佩服！睡至 5 至 6 點即會起床，進行空腹的體能訓練，加強燒脂及增肌的效果。洗澡後，他會自製健康「綠果昔」，低糖、高纖、高蛋白的全面配方，更提升了「不脹氣」及「抗發炎」的效果，大家日常也可參考一下！

Jackson Wang 登上 Podcast 訪問時，分享了他的健身及「綠果昔」食譜。(YouTube)
Jackson Wang 登上 Podcast 訪問時，分享了他的健身及「綠果昔」食譜。(YouTube)

王嘉爾的綠果昔食譜

材料：

香蕉 1隻
青瓜 1個
西蘭花 少量
芹菜 少量
檸檬 半個
藍莓 3至4粒
薑 少許
蒜 少許
薑黃粉 少許
膠原蛋白粉 按包裝上的建議份量

椰子水

做法：
1）將所有水果、蔬菜洗剩並切段
2）加入攪拌器
3）按喜愛的濃稠度加入椰子水
4）最後加入冰塊，攪拌即成

薑黃粉、薑是重點！抗發炎及改善脹氣

Jackson Wang 提及數年前曾分享過「綠果昔」食譜，但現時更新了加強「抗脹氣」及「抗發炎」功效，而新增的材料就是「薑黃粉」及「薑」！由於蔬菜、生果及凍飲偏涼，容易引起脾胃不適，薑黃粉及薑具有暖胃及抗發炎作用，可改善腹脹問題，是近年大受歡迎的「超級食物」。

當然，人人體質不同，可由少量開始體驗，再慢慢調整至適合自己的配方及食譜。運動也要依自己的能力逐步加強，才能訓練出強壯的體魄～

相關文章：陳法拉「氣質滿瀉」亮相倫敦電影節！兩孩靚媽穿起超美拖尾裙晚裝，明艷照人的保養秘密全靠運動與飲控

健康養生：

45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話

昆凌「地表最強爺爺」長壽秘笈！90高齡跑世壯運摘金，5招養生法讓你長命120歲

58歲郭藹明佛系養生之道：被老公劉青雲悉心滋養的小花，身心靈健康維持嬌嫩皮膚與體態

