王嘉爾Jackson世巡首站曼谷場即將開鑼 曝光綵排點滴大賣關子

王嘉爾第二個個人世巡，MAGICMAN 2 World Tour 舉行在即。 首站將於2025年10月3及4 日於泰國曼谷舉行。

進入開騷前倒數十天，Jackson 於社交平台繹出綵排點滴。包括與音樂班底和監製開會片段、和dancers熱身排舞的片段、更分享自拍滿足粉絲。 Jackson 大賣關子 “You have no idea whats gonna happen” 期待大家於這次演唱會中感受他努力籌備的成果與訊息。

巡演日期（首次公佈的城市）

10月3日 & 4日 – 曼谷，泰國

10月11日 & 12日 – 澳門，中國

10月18日 – 雅加達，印度尼西亞

10月25日 – 吉隆坡，馬來西亞

11月2日 – 馬尼拉，菲律賓

11月6日 – 東京，日本

曼谷和澳門首兩站門票全部售罄。

王嘉爾專輯《MAGICMAN 2》於7月18日全球發行，以四個章節講述，探索混亂、幻覺、自我反思和治癒等主題，真實地描繪了Jackson的內心世界和成長旅程。他表示：“MAGICMAN 2並不僅僅是一個概念。這是100%真實的。我希望與大家分享我的故事，因為我相信我們每個人心中都有一個‘MAGICMAN’。”