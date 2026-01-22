王嘉爾Jackson亮相2026秋冬巴黎男裝周 首度公開未發行新曲《Sex God》

王嘉爾亮相2026秋冬巴黎男裝周 攜手國際知名歌手打造新曲

王嘉爾身穿黑色皮褸亮相，帥氣十足亮相2026巴黎男裝周，獲邀出席LV秋冬26男裝秀。自2023年首次出席以來，此乃是王嘉爾第五次登上巴黎時裝週秀場。

Jackson Wang與 Pharrell Williams 在 2026 秋冬男裝巴黎秀上首度公開未發行新曲《Sex God》（feat. Pusha T），由 Pharrell Williams 擔任製作人。作為少數同時活躍於國際音樂與頂級時尚領域的亞洲藝術家，Jackson攜手獲葛萊美提名的 Pusha T，以此合作呈現音樂與時尚的跨界融合，展現全球文化交流的新高。Jackson與 Pharrell 的創意合作關係亦邁入新階段，預告雙方在音樂與時尚交會未來有創新方向。

廣告 廣告

另外，前陣子，Jackson 亦在社交平台分享了新一年對大家的祝願，希望人人快樂。 敬請大家密切留意他這段期間在音樂和設計上的努力創作，心血作品將陸續面世。

王嘉爾亮相2026秋冬巴黎男裝周 攜手國際知名歌手打造新曲

王嘉爾亮相2026秋冬巴黎男裝周 攜手國際知名歌手打造新曲

王嘉爾亮相2026秋冬巴黎男裝周 攜手國際知名歌手打造新曲

王嘉爾亮相2026秋冬巴黎男裝周 攜手國際知名歌手打造新曲

王嘉爾亮相2026秋冬巴黎男裝周 攜手國際知名歌手打造新曲

王嘉爾亮相2026秋冬巴黎男裝周 攜手國際知名歌手打造新曲

王嘉爾亮相2026秋冬巴黎男裝周 攜手國際知名歌手打造新曲

王嘉爾亮相2026秋冬巴黎男裝周 攜手國際知名歌手打造新曲