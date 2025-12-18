Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片
睽違六年，全球人氣偶像 Jackson Wang 王嘉爾再次登上香港舞台，昨晚（17日）到亞博擔任姜濤個唱頭場的表演嘉賓，成為城中熱話，亦為他這次Home Coming之旅打響頭炮！
向來至臻完美，對表演一絲不苟的Jackson，作為特別嘉賓演出一樣要求嚴謹，開騷前與姜濤一同綵排，到演唱會正式開始，當姜濤向觀眾介紹這位特別嘉賓時，Jackson從升降台緩緩登場，現場即時尖叫聲四起，二人繼而攜手為觀眾送上Jackson作品《Make Me A Man》的合唱版，「王姜」首度合唱，驚喜十足，為演唱會掀高潮！
除了送上靚歌之外，當然少不了互動環節，姜濤興奮表示能與Jackson同台演出感覺猶如發夢，而Jackson自我介紹後就向姜濤打趣說：「很多謝你的邀請，我很榮幸見到你和你的愛人！」同時亦自揭與姜濤的網友關係！姜濤聞言後將他們之間的淵源娓娓道來，難掩感激之情的他說：「我記得大概在幾年前，Jackson Wang老師已經在IG DM(發訊息給)我，對我說了很多鼓勵說話，我到現在還記得！」而Jackson則表示：「因為我自己覺得真的一齊度過風風雨雨、高高低低、困難的(時候)，真的是愛你的人，愛我的人，所以我希望你們可以長長久久！」Jackson對姜濤的關懷與支持可見一斑。
語畢，姜濤歌曲《Every Single Time》的音樂響起，兩人再合唱一曲，大家難得有機會欣賞到Jackson演繹廣東歌，在場觀眾都聽得如癡如醉。
感到既鼓舞又窩心的姜濤最後再向Jackson表達謝意：「再一次衷心多謝我的偶像 - Jackson Wang老師，謝謝Bro！」而Jackson就向對方大派飛吻和講Love U作「回禮」，向觀眾鞠躬道別後，Jackson隨即在此起彼落的歡呼聲中退場，順利完成演出！
工作繁忙的Jackson最近忙於進行《MAGICMAN2 世界巡迴演唱會2025-2026》，自從10月初於泰國曼谷起跑，Jackson已經將這個第二次個人世界巡演先後帶到澳門、馬來西亞的吉隆坡、菲律賓的馬尼拉，以及日本的東京，這五站演出全部大收旺場，叫好又叫座！
Jackson為新一輪世巡身兼多職，一人包辦統籌和總監，從服裝、舞蹈編排、舞台效果、燈光和場景等360度全方位帶領觀眾走進他的內心世界，分享屬於他的故事。《MAGICMAN 2》世巡以更細膩的角度切入，展開觸動心靈的沉浸式音樂旅程，剖白Jackson如何走出人生黑暗重新出發。
MM2 世巡之後會登陸倫敦、洛杉磯、里約熱內盧、悉尼等全球多個國家和地區，Jackson將繼續親自帶領全球觀眾，展開這場探尋內心的旅程。
其他人也在看
