王嘉爾Jackson泰國演唱會突被半裸猛男強吻 當場呆住 網民：保鑣跑去哪？

王嘉爾Jackson泰國演唱會突被半裸猛男強吻 當場呆住最後「一動作」化解尷尬

韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）近日於泰國曼谷舉行第二次個人世界巡演《MAGIC MAN 2》，兩場演出座無虛席，氣氛沸騰。不過，於個唱期間Jackson突被粉絲強吻，其影片亦於事後喺網上瘋傳，引起熱議。

Jackson於個唱中與現場觀眾進行互動期間，其中一名被允許上台嘅猛男粉絲脫去上衣，左手搭住Jackson膊頭，更趁Jackson毫無防備下強吻佢面頰。Jackson當場呆住，不過好快就以笑容及掀起上衣笠頭嘅動作化解尷尬，引發粉絲嘅尖叫，而該猛男粉絲就比出反V字手勢，亦有另一粉絲趁機伸手摸Jackson胸肌。唔少網民覺得Jackson好好禮貌：「一般人早就變臉了」、「這太越界了」、「哈哈哈笑死他尷尬的表情」、「好正，佢EQ真係好高！」、「他也太有風度了…」等等。不過，都有唔少網民認為主辦單位應加強保護演出者：「保安在幹嘛 吃素的？」、「保鑣跑去哪？」、「下次要記得來這裡，要請壯一點的保鏢」、「希望他沒被嚇壞」等等。

廣告 廣告

另外，Jackson於10月8日喺泰國出席活動期間，亦被一名泰國女子衝上前搣面，令Jackson擺出一臉錯愕嘅表情。有粉絲不忿Jackson被侵犯，於是上前反搣該女子，該女子則表示：「王嘉爾是我老公，我們已經聊了3年！」事件發生後，Jackson工作室發聲明表示會加強保安：「關於昨日活動現場的情況，我們已經第一時間整理並回饋給工作室。工作室高度重視，並明確表示後續將全面加強與優化安全措施，確保類似情況不再發生。感謝所有在現場以及關心此事的粉絲。大家的安全與體驗，以及他的順利行程，始終是我們最關心的事。我們一起，安全第一，快樂追光。」

Jackson Wang

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

Jackson Wang

Jackson Wang

Jackson Wang

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！