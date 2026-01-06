天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
王嘉爾Jackson騷肌送新年祝福 與內地男團跳唱 《對你愛不完》
一踏入2026年，王嘉爾在工作中向大家送上新年祝福兼騷肌大派粉絲福利。
Jackson完成香港之旅後，繼續忙個不停，馬不停蹄穿梭不同地方工作。 他先在湖南參與跨年晚會演唱，在個人Solo舞台上，勁歌熱舞high 爆全場，Jackson亦為舞台效果以及造型花盡心思，從他和每位舞者的服裝造型更可看到其巡唱MAGICMAN2的元素，可見他的用心。而在另一舞台，Jackson更與內地男團「時代少年團」跳唱 《對你愛不完》，驚喜萬分。
之後，Jackson 現身清遠，為好友李榮浩擔任演唱會嘉賓，兩人老友鬼鬼，又拖手又抱抱，默契十足。
新年期間亞洲的粉絲有福了！之後繼續有機會近距離欣賞到Jackson的演唱，在不同場合感受他的舞台。三、四月開始，Jackson的MAGICMAN 2 世界巡迴演唱會將會向北美和南美進發！
