王嘉爾Jackson騷肌送新年祝福 與內地男團跳唱 《對你愛不完》

【動物專訊】領養狗狗是照顧一生的承諾，但有居住公屋的領養人不但一開始便騙說自己居所可以養狗，更在領養不足一個月，已經將狗狗送給別人，前暫托人Jessica十分擔心狗狗「金仔」的安危，多次追問領養人，結果被領養人封鎖，她現時只希望能夠知道金仔的下落，確認他的安全。 Jessica早前因為看到網上有人求助，於是暫托了一隻倉狗所生的BB，並改名為金仔，當時金仔還未滿月。到金仔約2個月大時，她便開始為金仔尋家，「一放上網就很多人說要收養，其中有位20歲女子，她很急很想快點領養隻狗，結果我相信了她。」 Jessica指那女子最初騙她說其居所可以養狗，又答應會經常提供金仔相片和近況，但當她在去年10月底帶金仔到其居所，赫然發現竟然是公屋，「我當時又蠢，沒有馬上要回隻狗，我在WhatsApp講如早知是公屋的話，我女兒一定不會同意讓她領養，她叫我放心，我說如果萬一有事，一定要跟我們商量或直接交回給我們，不要胡亂給別人，她就說不會拋棄他。」 對方口口聲聲說不會拋棄狗狗，叫Jessica放心，但沒想到11月中，對方便不再回覆，更在11月17日將她封鎖。Jessica十分擔心，於是直接走到對方住所，「她說她

香港動物報 ・ 1 天前