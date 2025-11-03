王子桃色風波持續發酵 再度發聲宣布全面停工

台灣男星王子（邱勝翊）早前爆出桃色風波，被指介入啦啦隊女神粿粿與老公范姜彥豐的婚姻，他雖然已發聲明致歉自己在關係中「確實有越界」，不過風波依然持續發酵，繼日前其代言的品牌與他終止合作之後，他今日（3日）再度發布聲明，宣布即日起暫停所有演藝工作。

聲明全文如下：

近日因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源，造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。

即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。

對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，我們深表歉意與遺憾。

於此，公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。

最後，再次感謝大家的關心。謝謝。

王子桃色風波持續發酵。