王子粿粿遭大力美切割！3月才開記者會宣傳

[NOWnews今日新聞] 女星粿粿近日遭老公范姜彥豐指控婚內出軌王子邱勝翊，而女方和好友王子原本受到許多粉絲喜愛，現兩人變成輿論攻擊的對象，就連一起代言品牌「大立美」也遭到網友抵制，為此品牌昨（1）日即發聲明切割，表示和王子已經結束合作關係，回憶今年3月兩人一起出席代言記者會的超大聲勢，如今淪落遭品牌切割下場令人唏噓。《NOWNEWS今日新聞》今天稍早分別致電王子與粿粿，但至截稿前，未獲得雙方回應。
王子、粿粿一起代言品牌 卻爆出兩人有不倫關係
王子今年成為美容平台「大立美」品牌主理人，3月時還邀請好友粿粿一起擔任代言人，當時還盛大舉辦記者會，兩人同台出席笑得非常開心，粿粿當時還在活動中開心地說：「身為忙碌的媽媽，這就是我變美的秘密！」沒想過時隔半年，竟傳出兩人出軌消息。
范姜彥豐日前在社群平台上傳自白影片，指控妻子粿粿在婚姻期間與王子邱勝翊有婚外情，甚至被對方引導簽下「放棄婚後財產同意書」，差點一無所有。他也表示，受到外界輿論與流言影響，導致工作量銳減、經濟陷入困境。
對此，粿粿昨拍片反擊，指責范姜彥豐在婚姻中只在意金錢，甚至開口向她索討1600萬元離婚費。她也針對外界質疑澄清，自己出軌的時間並非與王子赴美時，而是在母親節與丈夫大吵之後。這支長達17分鐘的影片中，她花了15分鐘控訴范姜彥豐的種種問題、30秒承認與王子關係超越朋友，最後一分半向家人致歉。
王子遭品牌切割：已結束合作關係
粿粿和王子的爭議使得許多網友紛紛喊「抵制他們代言品牌」，讓大立美昨日直接發聲明回應，透露兩人合約已經結束「邱勝翊先生於事件發生後，已於第一時間誠懇致歉，並主動提出合意終止與本公司之合作經雙方協調後，合作關係已結束。」因為王子為品牌主理人，因此也流傳著許多「王子有出錢投資大立美」的說法，品牌為此解釋：「有關外界部分傳聞提及『邱勝翊先生投資大立美』相關內容與事實不符。邱勝翊先生在合作期間擔任品牌主理人及代言人，主要協助推廣品牌形象與理念惟其並未參與大立美的投資或經營事務。」
根據了解，王子並不會因為遭到品牌切割就陷入經濟困境，自從以棒棒堂成員身分出道後，他於2013年底創立個人服飾品牌，正式踏入副業經營，近年也投資毛弟的服裝品牌，以及電動牙刷、手機殼等事業，累積許多副業版圖，今年年初還曾鬆口，自己旗下副業年收入已破億。
