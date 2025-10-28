王小洪赴廣東調研 要求辦好全運會安保措施

【on.cc東網專訊】中共中央書記處書記、公安部部長王小洪周日至周一（26日至27日）在廣東調研時強調，辦好第十五屆全運會具有特殊重要意義，要堅持「萬無一失、一失萬無」標準和「細緻、精緻、極致」作風，抓實各項安保警衞措施，確保圓滿完成安保任務。

調研期間，王小洪深入廣州市、深圳市公安一線單位和有關企業，察看公安機關維護安全穩定、服務高質量發展和第十五屆全運會安保等工作情況。他指出，二十屆四中全會是一次十分重要的會議，要把學習貫徹全會精神作為當前和今後一個時期的重大政治任務，準確把握、深入分析當前形勢，精準實施打防管控，全力維護國家安全和社會穩定。

廣告 廣告

王小洪又參觀東莞市虎門鎮鴉片戰爭博物館，了解禁毒工作情況。他表示，要傳承弘揚林則徐精神，堅持厲行禁毒方針，完善毒品治理體系，打好新時代禁毒人民戰爭，也要深化公安行政管理服務改革，研究推出更多便民利企舉措，更好服務高質量發展。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】