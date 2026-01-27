王岸然結束7天絕食 阿牛：僅吃粥水 懲教每天監察血糖︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】前民陣副召集人、71 歲時事評論員王岸然（原名黃覺岸，人稱「岸伯」）被控「23 條」下妨害調查、煽動兩罪，自去年 12 月 31 日向高等法院申請保釋被拒。 岸伯上周二（20日）起絕食抗議 ，前社民連成員曾健成「阿牛」接受《Yahoo新聞》訪問時表示，岸伯今（27日）完成七天絕食，現時仍算精神。被問到可擔心若岸伯再被拒保釋，再次絕食，阿牛稱已盡量勸阻他，「無人會理佢絕唔絕食，尤其政府都唔會理。」

絕食抗議被拒保釋

阿牛向《Yahoo新聞》表示，岸伯還柙期間在獨立囚室單獨囚禁，上周二（20日）起因被拒保釋絕食抗議，今日停止絕食。岸伯絕食期間，懲教職員每天為他篤手指至五次驗血糖。他原意不進食任何食物，但懲教署人員要求他每天吃點粥水。阿牛續說，有朋友今日探訪岸伯，指他仍算精神，但絕食期間停止跑步，之前放風時段則會跑步七、八公里。

阿牛稱盡量勸阻：政府唔會理

被問到若岸伯再被拒保釋，可擔心他再絕食，阿牛直言，已向岸伯表示因國安法被捕 300 多人，定罪率逾 90%，難以避免被拒絕保釋，着對方有心理準備。雖然暫時未聞岸伯會再絕食，但會盡量勸他不要這樣做，「無人會理佢絕唔絕食，尤其政府都唔會理。」

岸伯被指在 YouTube 披露與警方國安處會面的內容，以及發布具煽動意圖的影片，議題包括大埔宏福苑大火，被控妨害調查、煽動兩罪。案件上周二（20 日）在西九龍裁判法院再訊，岸伯自行陳詞申請保釋，遭總裁判官蘇惠德拒絕，案件押後至 2 月 23 日再訊。