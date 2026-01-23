王岸然還柙期間疑絕食 被控煽動保釋被拒 曾健成：王周二起拒絕進食︱Yahoo

前民陣副召集人兼時事評論員王岸然（岸伯）還柙期間疑絕食。

【Yahoo新聞報道】前民陣副召集人兼時事評論員王岸然（岸伯），被控妨害調查、煽動兩罪，現正還柙當中，案件2月23日再訊。網台節目主持人「傑斯」昨（22日）在節目透露，岸伯因不滿保釋被拒，在羈留所絕食抗議。前社民連成員曾健成（阿牛）回覆《Yahoo新聞》查詢時稱，據曾經探望岸伯的人士所述，王本周二（20日）起拒絕進食，惟未知絕食原因。《Yahoo新聞》正向懲教署查詢。

岸伯年屆71歲 傑斯擔憂其身體狀況

傑斯周四（22日）在節目上表示，持續有關心岸伯的人士去探望他，有人稱他周二表示開始「唔食嘢」，對岸伯身體狀況表示擔憂。因岸伯已經年屆71歲，體型瘦削，絕食對他來說真的不是開玩笑的事。傑斯同時亦勸他考慮尋求律師幫忙，即使堅持自辯，都應該讓專業人士協助。

仍算精神 打坐練氣

前社民連成員曾健成（阿牛）回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，今日（23日）都有人探望岸伯，知道他從周二開始不吃東西。雖然岸伯曾提過不滿當局多次不准保釋，但無法肯定他是否因此絕食抗議。他形容現時岸伯仍算精神，但因為不吃東西，之前放風時段都會跑步6至7公里，現時改為打坐練氣。

周二申保釋遭拒

原名黃覺岸的王岸然被指在 YouTube 披露與警方國安處會面的內容，以及發布具煽動意圖的影片，被控妨害調查、煽動兩罪，周二（20 日）在西九龍裁判法院再訊。黃覺岸自行陳詞申請保釋，遭總裁判官蘇惠德拒絕。

總裁判官蘇惠德應控方要求，押後案件至 2 月 23 日再訊，等候轉介區域法院的文件，另拒絕被告保釋申請。王岸然庭上表示，已去信終院首席法官張舉能投訴蘇惠德，蘇聞言指有投訴機制處理，「你唔需要同我講」。