王彩樺老公劈腿被逼瘋！吵到鄰居要報警

▲王彩樺（如圖）在《恨女的逆襲》被演被老公游安順劈腿的疲憊婦女，兩人有一場吵架戲吵到驚動鄰居，差點要報警而弄假成真。（圖／華映娛樂提供）

[NOWnews今日新聞] 能歌善演的「台灣濱崎步」王彩樺在榮獲金馬獎最佳動作設計的《恨女的逆襲》扮演慘遭老公游安順長期劈腿、背叛的妻子，自己覺得角色非常悲慘，因此在一場爭執戲竟因為彼此太過投入，吵到鄰居差點報警，甚至有人將現場動靜發布在threads上，當晚有數萬個讚。

▲游安順在《恨女的逆襲》扮演曾是桌球好手的劈腿丈夫。（圖／華映娛樂提供）

王彩樺敬業不怕素顏、增胖 爭吵戲驚動鄰居

王彩樺與與游安順是第2度合作演夫妻，從恩愛到爆吵，再到形同陌路，讓她大呼過癮，更直讚游安順是「戲神」，表示：「這次跟順哥演戲是滿爽的！」兩人吵到驚動隔壁鄰居，以為他們真的起衝突，還把現場的狀況發布上網，劇組為了怕情節外洩，只好請網友先撤下來。

王彩樺事後回憶笑言，雖然不好意思打擾到鄰居，但這樣的能量跟衝突，正是表演逼真的證明。片中游安順與新歡李千娜同居，讓王彩樺自己一個照顧兒女，王彩樺每天還要賣便當養家，身心越來越疲累。

她展現高度專業，不只全素顏上陣，甚至刻意增胖。她表示：「我不怕素顏，我也不怕畫老妝，一個演員我要演什麼像什麼，該素顏我就素顏，該增胖我就增胖。」當時監製何平要求她的角色體態略顯豐腴，她即便當時已確定要出席金鐘獎，仍毫不猶豫地犧牲外貌，敬業態度令人讚賞。

▲游安順（後排左）在《恨女的逆襲》與王彩樺（後排右）飾演一對感情早就破裂的夫妻。（圖／華映娛樂提供）

金馬新秀林怡婷獲前輩讚賞 努力拚搏閃亮之星

游安順則喊冤說道：「我跟千娜的關係會讓大家看起來有一點曖昧，但在我的感覺好像什麼都沒有發生。我算是他的良師益友吧？」至於他們的互動到底算是曖昧還是親密工作關係，就讓觀眾看完後如何定義了。

兩人雖然片中吵吵鬧鬧，唯一有共識的是對飾演女兒的林怡婷讚譽有加。游安順稱她入圍金馬獎最佳新演員實至名歸：「怡婷是一個努力型的演員，解讀角色的能力也非常好，未來我相信是一個閃亮之星。」

王彩樺也稱讚林怡婷雖然本人害羞可愛，但在電影裡爆發力十足、自我要求很高：「尤其練拳擊後手都受傷了，看了滿捨不得，但她非常努力。」《恨女的逆襲》將於明（2026）年1月16日全台上映。

▲《恨女的逆襲》林怡婷（左）入圍金馬獎最佳新演員，演媽媽的王彩樺（右）對她頗為讚賞。（圖／華映娛樂提供）

