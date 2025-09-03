王心凌傳與吳克群復合飛機調情 昔拍MV「有反應」

【on.cc東網專訊】台灣「甜心教主」王心凌過去同台灣歌手吳克群多年來被指係「舊曖昧對象」，創造不少話題，最近忽然爆出兩人「復合」，有網友目擊兩人同時現身機場，從頭到尾形影不離，互動似足情侶！

據台灣消息指，王心凌同吳克群現身機場往返台北及上海，似乎係私人行程，機上乘客表示即便王心凌只係去廁所，吳克群勢必會隨行在旁，互動就同情侶一般，此外，吳克群目前定居北京，不過只要王心凌前往內地，幾乎都會發現吳克群身影，雖然兩人多以「姐弟」、「姐妹」互稱，不免好奇是否要淡化彼此間曖昧情。

其實王心凌同吳克群緋聞回溯到2007年，當時傳出吳克群出歌《紙片人》暗示愛慕之情，出席活動時，又自曝暗戀知名女歌手，線索疑似指向王心凌。兩人隔年拍攝MV時，王心凌穿迷你裙熱舞不慎露出底褲，吳克群更被拍到褲襠疑似「有反應」。有傳當時兩人喺共同好友撮合下往來後，被問及未來發展時，雖然都以好朋友相稱，但均表示「不排斥」，而在吳克群同舊愛陳語安分手後，曾有網友懷疑是否同王心凌有關，不過此事並未獲得證實。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】