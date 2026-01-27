錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
王心凌《SUGAR HIGH》世界巡迴演唱會台北站，一登場就掀起全場尖叫！藍色澎裙造型搭配招牌甜笑，唱跳連發依舊穩到不行，近距離鏡頭也完全撐得住，讓不少粉絲忍不住驚呼：「這狀態真的43歲？」甜心教主一出現，彷彿時間直接倒轉。
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。
在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已經維持規律運動 6、7 年以上，依身體狀況安排重量訓練、有氧與皮拉提斯，特別是皮拉提斯，動作看似緩慢卻非常吃核心與控制力，每一個細節都需要高度專注，對於穩定身形線條、舞台表現其實很有幫助。就算行程再忙，她也會提醒自己「不要完全停下來」。
飲食方面，她走的是相對務實路線。以原型食物為主、不過量、吃到七八分飽，多補充水分，也不刻意追求流行挨餓減肥法，與其短時間瘦很多，不如讓身體維持在一個能長期運作、氣色穩定的狀態，臉不會過瘦，整體反而更耐看。
43歲還能在萬人舞台上又唱又跳，靠的從來不是「突然很拚」，而是日復一日的選擇。王心凌這次用演唱會狀態再次證明，真正的凍齡感不是逆天，而是自律到剛剛好！難怪粉絲會說一句最狠的評語——甜心教主根本沒打算下線。
看更多 CTWANT 文章
這不是修圖吧？林志玲金色禮服側身照零小腹「瘦到發光」！51歲還有這狀態太狂！
說到「逆生長」只服許路兒！50歲戴老花眼鏡也超美：這不是阿姨根本是少女！
其他人也在看
BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞
BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！Yahoo Food ・ 7 小時前
子瑜仙氣回歸！TWICE洛杉磯連唱5天 演唱會最終場前曬「空氣劉海」新造型曝光：根本夢回出道！
LA巡演最終場倒數！子瑜限動暖心告白惹哭粉在洛杉磯站最終場前夕，子瑜特別分享了後台自拍照與ONCE分享心情。她感性寫下：「Last day in L.A tomorrow」、「We’re so full of your energy」，並細心叮嚀前來支持的粉絲要記得補充水分，準備好在明天的現場一起盡情尖叫。文字...styletc ・ 1 小時前
「最美姑姑」李若彤現身張學友演唱會！60歲淡妝如40歲一樣美麗，親授健身保養大法練成「李若彤同款馬甲線」
李若彤不僅保養得宜，傲人的「馬甲線」更是令人敬佩之處。近年她亦在小紅書上大方分享自己的保養大法與健身心得！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
非常檢控觀／名媛望族／愛．回家之開心速遞／宿敵契約︳每日劇情(1月27日）
TVB四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
經濟學部高材生的花卉愛好！ 渡邊渚週プレ表紙登頂真相！
渡邊渚生在新潟縣那片綠意盎然的阿賀野市，小時候家周圍全是稻田，偶爾有雉鳥飛過，甚至熊出沒，讓她的童年充滿大自然的野趣。Japhub日本集合 ・ 22 分鐘前
美執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派「邊境沙皇」親赴處理
（法新社華盛頓26日綜合外電報導）美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市最近再發生邊境執法人員擊斃公民的事件，再度引發公憤。美國邊境執法人員24日在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂（Alex Pretti），這是該市近期第二起平民遭開槍身亡事件，引發州政府官員強烈不滿和新一波抗議。法新社 ・ 15 小時前
震撼教育！莎芭列卡輕取祖域闖4強
【Now Sports】澳網女單8強周二開打，打頭陣的莎芭列卡以6:3及6:0的比分，輕取首次在大滿貫進入此階段的18歲美國少艾祖域，率先晉級4強。首盤一開局，莎芭列卡（Aryna Sabalenka）已成功破發，隨後一路領先，但打至最後1局遇上祖域奮力頑抗，結果長達10分多鐘的對戰，化解了3個破發點下，最後以一記反手獲得賽點，並打出本盤第21個致勝分下，勝出這一局，亦以6:3贏下首盤。信心滿滿的一姐，第2盤速戰速決，3次連破帶保，僅用了半小時鎖定6:0勝局，當中最後一局再次靠強勁發球從後趕上，包括兩個時速高達179公里的關鍵Ace球，給予18歲、首次進入大滿貫的祖域一次震撼教育。不過，賽後當問及今場是否打得輕鬆時，莎芭列卡則回應道：「別看比分，比賽一點不輕鬆，我只能說，我對這場勝利感到非常高興。」進入4強後，這位一姐將會面對嘉奧芙和絲維度蓮娜一戰的勝方。now.com 體育 ・ 5 小時前
北海道降雪破紀錄 逾百航機取消七千人滯留機場
寒流襲擊日本，導致日本海沿岸嚴重積雪，癱瘓交通。其中北海道札幌市積雪逾一米，多個鐵路班次被迫取消，新千歲機場亦有大量旅客滯留。日本氣象廳呼籲，位於日本北部的人士須提高警覺；在本州，日本氣象協會亦預告，歧阜縣本周稍後將再次降雪，嚴寒天氣將持續一段時間。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
明州槍擊案︱Alex Pretti案湧現失實帖文與 AI 改圖 特朗普：聯邦人員「某個時候」會離開︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國明尼蘇達州明尼阿波利斯有示威者連日上街，抗議聯邦移民執法人員在 1 月 24 日的衝突中開槍，導致 37 歲護士普雷蒂（Alex Pretti）死亡。州長沃爾茲（Tim Walz）要求總統特朗普把聯邦人員撤離明尼蘇達州；同時，網上流傳大量失實帖文及經人工智能修改的圖片，被指扭曲外界對事件的理解。Yahoo新聞 ・ 1 天前
農曆新年2026｜Klook新年飲食折扣、優惠碼大放送！新年自助餐買1送1、11款賀年糕點最高勁減$158
農曆新年假期想飲飲食食玩到盡？Klook由即日起至2月19日期間推出新年大放送，每日晚上9點準時開搶各類快閃抵Deal 。除了有超抵本地自助餐及澳門優惠外，更有PayMe獨家賀年糕點及全線活動折扣。本文為大家集合Klook各大自助餐、年糕等飲食類限時優惠碼詳情，助你慳住過年！Yahoo Food ・ 4 小時前
華遊客憂尼帕病毒 不惜蝕錢取消赴泰行程
【on.cc東網專訊】泰國多座機場近日針對尼帕病毒（Nipah virus）啟動防疫措施，加強篩查來自印度西孟加拉邦（West Bengal）的旅客。內媒周一（26日）報道，儘管泰國尚未出現確診病例，但相關消息已引起部分計劃赴泰度假的中國遊客擔憂，甚至有人寧願承on.cc 東網 ・ 1 天前
文華東方酒店自助餐買一送一！人均低至$593歎龍蝦鮑魚、慢烤特級美國牛肋排、文華芝士蛋糕
位於中環的文華東方酒店推出限定優惠，突發在Klook上有買一送一，人均低至$593，即可品嚐8大海鮮如波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、法國藍青口等，海鮮控不能錯過！文華東方酒店必食名物，就是馳名海南雞，還有甜品1963文華芝士蛋糕，一於趁有優惠去食，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 3 小時前
美軍生擒馬杜羅｜特朗普稱秘密「干擾器」癱瘓敵方設備 官員：疑混淆不同武器｜Yahoo
美軍月初閃電式行動捉拿委內瑞拉總統馬杜羅，並將他押到美國紐約受審。美國總統特朗普稱，當日行動使用了一種秘密的「干擾器」（discombobulator）令行動過程更順利，他無詳談細節。有美方高級官員說，他很可能混淆了美軍使用的幾種武器。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
特朗普突發威脅 宣布將韓國商品關稅提高至25%
【彭博】— 美國總統特朗普威脅要將韓國商品的關稅全面提高至25%，而他給出的理由是該國國會尚未就雙方去年達成的貿易協定立法。Bloomberg ・ 9 小時前
陳意涵43歲減齡穿搭技巧曝光：「這關鍵」是她仍像少女的秘密
對於年紀相仿的我們來說，陳意涵幾乎就是7年級生共同的青春記憶。還記得第一次在螢幕上看到她時，那雙靈動的大眼睛加上標誌性的娃娃臉，讓人一眼就記住；沒想到歲月一轉眼流過，來到43歲的她，狀態卻幾乎和當年沒什麼差別。反觀自己，不免忍不住感嘆時間的無情，也難怪大家總說陳意涵根本是最有說服力的「減齡範本」，彷彿歲月在她身上悄悄放慢了腳步。bella儂儂 ・ 1 天前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 2 小時前
周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！ 8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻
1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。姊妹淘 ・ 2 小時前
姜濤做P牌仔3個月即炒車 傾續約要求北上賺人仔
男團MIRROR人氣王姜濤曾被隊友Stanley爆料考足兩年車牌，直到去年2月佢終於成功一take過考獲車牌，成為「P牌仔」嘅姜濤瞬即入手一架價值約60萬元黑色電動車，做埋車主。據知姜濤成為新牌仔後，短短3個月就發生交通意外，導致新車損毁撞花，需要送入廠維修，故近日轉以平價版日本車代步。此外，姜濤同經理人公司MakerVille只餘下不足3年合約，有指佢已開始傾續約事宜，姜濤首要條件，便是在工作上擁有自主話事權及北上賺人仔。東方日報 OrientalDaily ・ 27 分鐘前
西環47歲男子駕車突暈倒 11歲仔從旁扭軚閃避 撼私家車再撞欄｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】西環堅尼地城周一（26 日）發生驚險交通意外，傍晚約6時 24 分，一名47歲男司機接載11歲兒子期間，駛至山市街時突暈倒，至近卑路乍灣公園屏障才停下，期間曾撞到另一架私家車。47歲男子送院留醫 ICU，事件中沒有其他人受傷。Yahoo新聞 ・ 22 分鐘前
ANTM紀錄片Tyra Banks爆內幕！2003年起風靡一時的模特兒選秀節目，紀錄片Netflix 2.16上架
「Wanna Be On Top！」看到字都自動會有聲音，是出自美國超火紅模特兒選秀節目America's Next Top Model（簡稱ANTM）裡面很有名的字句。近日見到主持兼監製，美國名模Tyra Banks預告會有節目相關的紀錄片在Netflix上架。Yahoo Style HK ・ 53 分鐘前