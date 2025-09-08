王心凌分享43歲生日照！少女膚況太逼人，網友狂問：「甜心教主」怎麼不會老？ 5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲

今晚凌晨蘋果發表 iPhone 17 系列 即睇流言懶人包
「甜心教主」王心凌迎來 43 歲生日，依舊以少女般的甜美笑容與白嫩肌膚驚艷粉絲，完全看不出歲月痕跡！不僅凍齡外貌讓人驚呼，她也大方分享自己的保養哲學，原來長年的好習慣才是她維持少女狀態的關鍵。一起來看看王心凌的5大凍齡秘訣，學會之後你也能養出同款的青春氣場。
王心凌保養方法：保濕＋防曬絕對不能少
王心凌提醒，想要維持凍齡狀態，保濕與防曬缺一不可。她每天都會認真做好基礎保濕，讓肌膚維持水潤狀態，這樣不但能避免乾紋產生，上妝也更服貼。防曬則是她抗老的最大心法，不論晴雨都會堅持塗抹，連嘴唇也不忽略，因為嘴唇一旦曬黑或乾裂，就會顯得整個人老態。她強調：「防曬是所有保養中最重要的一步！」
王心凌保養方法：長年不碰冰品、冷飲
她堅持多年只喝溫開水、熱茶與熱咖啡，即使炎熱夏天也拒絕冰飲。王心凌認為，女生少喝冰品不僅能保養身體、避免體寒，也能幫助代謝維持在最佳狀態。
王心凌保養方法：運動＋交錯訓練，維持高代謝
有氧運動強化心肺、重訓幫助增加肌肉量、皮拉提斯讓身體拉伸放鬆。三種運動交替進行，不僅讓她在舞台上保持爆發力，也能維持體態緊實、代謝力不掉速。
王心凌保養方法：保持快樂情緒，心態比年齡更重要
王心凌強調，30 歲之前靠父母給的底子，30 歲之後就要靠自律與心態調整。快樂與正能量的情緒能讓人看起來更年輕，內心狀態會直接反映在臉上。
王心凌保養方法：睡眠充足，盡量睡滿 8 小時
再忙也會盡可能維持規律作息，給肌膚與身體最好的修復時間。王心凌笑說，睡眠是最簡單也最有效的保養術，能讓皮膚透亮、氣色更好。
