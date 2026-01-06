王敏奕奪最佳女配角 網上二度分享感言 感謝遇上好拍檔佘詩曼

憑劇集《新聞女王2》在《萬千星輝頒獎典禮2025》中贏得最佳女配角的王敏奕，當晚在台上緊張得沒有說太多話，結果頒獎禮過後，她在社交媒體再次以長文分享自己的得獎感受。

王敏奕擊退 龔慈恩 奪最佳女配角

在頒獎禮當晚，王敏奕緊張得要深呼吸，然後慢慢組織說出得獎感受，道：「我好榮幸可以同其他提名一齊提名，其實係公司呢幾年學識嘅係要一直努力，做演員唔係比緊賽，我哋每一個作品、角色俾人記住，已經係好值得嘉許嘅事，好感恩，好多謝大家。」緊張得來表現依然大方得體。及後，她特別在社交媒體分享感言，回顧她的演藝旅程，寫道：「到底應該從何說起⋯⋯16歲第一次拍電影開始嗎？19歲決追尋演員夢去紐約學戲開始嗎？21歲第一次拍劇開始嗎？所有的都是一步一步成就有今天的我除了感恩，都還是感恩。」

廣告 廣告

王敏奕奪最佳女配角 網上二度分享感言

王敏奕奪最佳女配角 網上二度分享感言

她感恩還有遇上偶像佘詩曼，感激有這個好拍檔。「感謝佘詩曼，從初次見面我緊張不敢開口，你主動的鼓勵，到現在的一拍即合，你是我的人生Man姐，是我最好的偶像。」

王敏奕奪最佳女配角 網上二度分享感言

王敏奕奪最佳女配角 網上二度分享感言

另外當然還有觀眾與家人，王敏奕感謝家人，特別是弟弟為她瘋狂拉票，以及觀眾投下的信任一票。雖然王敏奕未有提及老公曾國祥，但其實對方在慶功宴當晚已經陪伴在側，夠晒甜蜜！