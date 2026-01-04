龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
萬千星輝頒獎典禮2025｜34歲王敏奕奪「最佳女配角」！《新聞女王2》仙氣亮眼外型，健康瘦身秘訣是堅持「紅黃綠減肥法」營養守則
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日舉行，34歲的王敏奕憑《新聞女王2》劉艷一角，奪「最佳女配角」。早在16歲就出演電影《烈日當空》，到後來轉戰電視界的王敏奕，於2014年因為TVB劇集《女人俱樂部》備受關注。其後在《婚後事》演繹的「最美小三」角色令人看得熱血沸騰，到了《新聞女王2》更奪「最佳女配角」，在這裡恭喜王敏奕！
王敏奕雖然已晉身人妻之列好一段日子，但對身材和面容也是仙氣滿滿，仍令人看得心癢癢，她的保養秘訣又是什麼呢？對比繁複的步驟，王敏奕多年來都偏向簡單的護膚程序，也習慣使用天然成份護膚產品，減少使用香味濃烈或添加大量色素的護膚品牌。由根本開始，王敏奕因為工作也常常要化妝，於是她會定期清洗化妝掃，確保化妝掃不會因為滋生細菌，而把細菌帶到臉上影響膚質。
在飲食方面，單憑透亮膚質也能估計到王敏奕是吃得清淡之人。她平常喜歡下廚，能控制食物的營養價值。每餐她都會吃大量蔬菜，蔬菜中的纖維有飽腹感，自然會減少對碳水化合物和肉類的食量，同時要保持蛋白質的份量，並減少碳水化合物。另外，她分享提到自己很喜歡無花果，不但幫助消化，同時有降血脂和血壓的功效。她常常跟隨「紅黃綠減肥法」的營養守則：每餐的蔬果中，都有紅、黃、綠三種顏色，例如蕃茄、粟米和西蘭花等。
入行多年，王敏奕也保持纖瘦模樣，不但飲食有節制而不過度，同時選擇適合自己的運動。無論在飲食或運動，也要不忘快樂，否則只會事倍功半，也不會享受其中。王敏奕建議女生們需要找到熱愛之處，並思考瘦身的理由，是為了健康？或是要線條更好看？必須先有個人想法，才更容易堅持下去。
54歲江美儀「江美人」變「金髮美人」氣色狀態超好！養生保養方法推薦「蘋果黃芪水」，益氣生津保持紅潤血氣
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
