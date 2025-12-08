宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
王文濤促積極擴大自主對外開放 推動貿易創新發展
【on.cc東網專訊】中國商務部部長王文濤周一（8日）在官媒發表署名文章，強調要穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，拓展國際循環，以開放促改革促發展，並列出全面落實擴大高水平對外開放的4項主要任務，包括積極擴大自主開放，推動貿易創新發展，拓展雙向投資合作空間，高質量共建「一帶一路」。
文章提出，要對接國際高標準經貿規則，結合自身發展需要；以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，研究推動進一步擴大電訊、醫療領域開放試點；落實好給予所有已建交的最不發達國家零關稅待遇；積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》；有序推進人民幣國際化，建設自主可控的人民幣跨境支付體系；積極參與聯合國、二十國集團、亞太經合組織、金磚國家等機制合作。
王文濤亦要求加快建設貿易強國，優化升級貨物貿易，拓展中間品貿易、綠色貿易；積極擴大進口，培育國家進口貿易促進示範區；大力發展服務貿易及入境消費，擴大優質服務進口；創新發展數字貿易，有序擴大數字領域開放；支持跨境電商等新業態新模式發展；完善出口管制和安全審查機制。他又提出，持續打造「投資中國」品牌；落實好「准入又准營」，縮減外資准入負面清單；健全外商投資服務保障體系，營造透明、穩定、可預期的制度環境；有效實施對外投資管理；完善產業鏈供應鏈合作夥伴關係網絡。
此外，要加強與共建一帶一路國家戰略對接，統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生項目建設；擴大三方和多方市場合作，推進產業互通；拓展綠色發展、人工智能、數字經濟、衞生健康、旅遊、農業等領域合作新空間，高標準建設「絲路電商」合作先行區；加強海外利益保護，健全涉外法律服務體系，為企業海外投資權益提供更高水平法治保障。
