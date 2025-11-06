王文濤晤澳洲貿易部長 倡多邊框架下協作

【on.cc東網專訊】中國商務部周三（5日）發布消息，商務部部長王文濤周二（4日）在上海會見率團參加進博會的澳洲貿易部長法瑞爾。王文濤強調在當前形勢下，中澳要加強區域和多邊框架下的協作，共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，為世界經濟注入更多穩定性與確定性。

兩人討論中澳經貿關係以及各自關心的多雙邊經貿議題。王文濤表示，在兩國領導人戰略引領下，中澳經貿關係持續向好，各領域務實合作取得積極進展。他提出，未來雙方在鞏固能礦、農業等傳統領域合作的同時，要進一步拓展服務貿易、綠色發展等新的合作增長點，積極營造良好營商環境。

法瑞爾指出，中國是澳洲最大貿易夥伴，這一貿易關係對澳洲經濟和就業非常重要。他又指，進博會為澳洲企業提供了一個重要平台，今年參加進博會的澳企數量創歷史新高。澳方願就區域和多邊經貿議題與中方保持密切溝通，積極推動自由貿易，共同維護多邊貿易體制。

