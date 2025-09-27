王文濤晤聯合國副秘書長 願共建更公正全球治理體系

【on.cc東網專訊】中國商務部部長王文濤周四（25日）在美國紐約會見聯合國副秘書長、開發計劃署代理署長徐浩良，表示中國商務部願與包括開發計劃署在內的聯合國發展機構一道，落實好全球治理倡議，共同構建更公正合理的全球治理體系。

王文濤指出，開發計劃署與中國合作推進的第十周期國別方案上月順利通過，為雙方未來5年的合作提供政策指引。他希望雙方加強協調配合，共同做好後續落實。中方支持在上海設立聯合國開發計劃署全球可持續發展中心，願分享中方在綠色、數字、貿易等領域的發展經驗，呼應全球南方國家實現綠色、數字轉型發展的迫切需求，更好幫助發展中國家加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

廣告 廣告

徐浩良表示，開發計劃署願與中方一道實施好新周期國別方案，進一步提升務實合作水平。他又指，在上海設立全球可持續發展中心是雙方合作的新里程碑，希望中心早日建成落地，積極分享中方高質量發展經驗，助力發展中國家應對挑戰。雙方會後簽署《中華人民共和國商務部與聯合國開發計劃署關於在上海設立聯合國開發計劃署全球可持續發展中心的合作意向聲明》。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】