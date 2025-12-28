王星揭在緬遭拿走手機借網貸 暫拒拍人口販賣題材片

【on.cc東網專訊】內地男演員王星今年初為拍戲前往泰國，惟被擄至緬甸詐騙園區，最終獲救返國。他近日自曝受騙至緬甸時，手機被人拿走用來借網貸，回國後自己只好分期還款，甚至要向女友借錢。他又透露，有人找他出演人口販賣題材的影片，但均已拒絕。

王星及女友康嘉近日在@微博當事人特別欄目《另一面》講述今年的心路歷程，提到在緬甸時手機被別人拿走刷了數萬元人民幣網貸，自己回國後選擇分期還款。他形容自己當時收入「飢一頓飽一頓」，被刷網貸一事更讓其生活「屋漏偏逢連夜雨」，在捉襟見肘時也找女友借錢還網貸。

被問到如何看待經歷改編成影視作品，王星透露有人找他出演跨國營救、人口販賣的題材，但他目前均拒絕，後續會尋找合適的合作方去呈現。他表示，如能給更多人起到警醒作用，讓更多人提高安全意識、勿置身危險，也特別願意，但邀請的人很多，首先希望作品的主題正向，其次要有一定資質，也不希望過度消費苦難。

