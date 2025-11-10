王星越藝高人膽大凌空被吊起 感冒下拍淋雨戲

【on.cc東網專訊】內地小生王星越最近埋首拍攝新劇《暴虎馮河》，戲中扮演煤礦技術工人的他日前被發現與製作團隊現身水庫吊橋開工，拍攝一場徒手緊捉粗電線、雙腳沒有支撐點及全身凌空被吊起的戲份，期間王星越僅靠簡單保護設備及一條威吔便親身上陣，可謂藝高人膽大，事後引發網民熱議﹗

據悉，今次王星越角色因陷入𣪩妻冤案而入獄，人生路崎嶇不平，而為投入角色造型他更「落髮」剪了寸頭，且設計出佝僂體態及低沉聲綫以增強滄桑感。一向畏高的他甚至衝破心理關口，現身百米水霸上空完成高難度動作拍攝，相關花絮流出後，不少網民都高呼「太危險了吧！」，直指他真的是在挑戰自己的極限，工作態度絕對敬業。一眾粉絲目擊這場驚險演出，都心痛王星越的拚搏，紛紛於網上發聲抗議「維權」，希望日後劇組正視演員自身安全問題。

事實上王星越早於拍攝吊橋戲份前，已試過冒着感冒於數十米高搭上拍攝淋雨戲，且前後拍了十數Take。重慶山區外景期間，他更與劇組本着被蚊蟲侵擾的可能，仍入旱廁及深山等惡劣環境取景，難怪導演以「開機即入戲」來形容王星越，媒體更因此讚揚他是「青年演員敬業標桿」。

