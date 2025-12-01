大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
王晶大爆曾被2/3同行針對 霸氣面對：因為我比他們強
香港著名導演王晶去年開設個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》，與女兒王子涵主持清談節目，頻頻大爆圈中秘聞。不過佢今次就講到自己當年喺電影圈嘅處境，直言曾被幾乎被2/3同行業針對。
喺影片中，王晶表示有一陣子係被2/3同行業針對，原因係全行2/3的工作都係佢手上，所以唔針對佢一個人先怪。被問到點樣捱過去時，佢就霸氣話「沒有，因為我比他們強就完了嘛，就每天說我屎尿屁啊，每天都說我這個印盜版的，什麼的話都有，但都是編出來的，有什麼隨便隨便講。」
之後，王晶仲講到當年電影圈嘅「酒吧文化」，表示香港嘅電影圈好鍾意夜晚酒吧文化，好多人冇工開，夜晚就去酒吧飲酒兼講人壞話。人哋唔鬧佢仲鬧邊個，因為啲錢俾佢賺晒。自己比人強，被罵係好正常，有機會打壓就打壓，就係咁簡單。既然人哋唔鍾意自己，佢都冇必要鍾意對方。
王晶入行打滾幾十年，佢直言遇過太多嘅背叛，並話自己當人係朋友，但人哋未必當自己係最好朋友：「你是最優秀的，但他沒你優秀，他總想超越你吧。有時他也偶爾想錯了，傷害了你一下，如果他真的是你朋友，他都會向你道歉，那我馬上接受。你能跟我講這句話，我還有什麼該記得呢。」之後佢仲話：「我會找一些共同朋友，讓他跟對方說，實在我們之間沒有太多矛盾、也沒有仇，我們可以不做朋友，可是也不一定要做敵人。大家年齡都大了，還在那裡你一句我一句，難看，給後輩一個不好的例子。不如我們就我一下手，以後就不要做敵人就夠了，所以我現在應該沒什麼敵人的，因為我願意先伸出手去。」
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周潤發「銀白髮黑西裝」壓軸現身MAMA頒獎禮，頒獎前「小小要求」三語邀請觀眾為大埔火災事件一起默哀
MAMA頒獎禮2025第二日，壓軸頒發「Artist of The Year」嘉賓由周潤發擔任。發哥那沉重與莊重的氣場，從步履間已經感受到。當發哥跟大家打了招呼後，便說：「在我頒獎之前，我有一個小小的要求，希望大家一齊起身為我們大埔宏福苑的居民，送上衷心的祝福。」Yahoo Style HK ・ 3 小時前
44歲唐詩詠從「四葉草少女」蛻變演靚媽，角色漸變成熟但美貌保養還是當年的「校花Natalie」
44歲唐詩詠初次接拍 Viu TV 的劇集，飾演 23 歲許軼 (Day @ Collar) 的母親，那年的「四葉草少女」蛻變成輕熟靚媽，凍齡美貌依然看不見老化痕跡！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
楊千嬅演唱會 | 開唱前捐二百萬 全場為大埔火災默哀
《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。原定一連六場的音樂盛宴，因應大埔宏福苑火災事故，轉化為溫暖而莊重的祝福空間。舞台上下的每一個細節，都承載著對香港無聲的關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
91歲羅蘭TVB官網「被消失」 疑低調離巢惹關注 入行逾80年曾稱永不言休
現年91歲的羅蘭至今仍活躍影視圈，早前更在TVB台慶劇《金式森林》中飾演郭晉安媽媽，演技再次受到觀眾讚賞。不過，近月有網民發現羅蘭的名字在無綫官網的藝人欄上「被消失」，未能搜尋到，疑已與無綫結束賓主關係，低調離巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
CORTIS出道100日奪MAMA最佳新人獎！「不愛年下男」都會入坑的韓國爆紅新男團，認識5位00後成員
CORTIS這個名字，近期在網上經常出現，而其實他們只出道100天就在MAMA頒獎禮2025奪下最佳新人獎，並在台上感謝一眾「COER」（粉絲名稱），令一眾「姐姐、媽媽粉」都非常開心。這隊5人韓國男子團體你認識了嗎？他們是BTS師弟團，很多會說「不愛年下男」的女生，看到他們都會忍不住破例入坑，一起來見識他們的魅力吧！Yahoo Style HK ・ 54 分鐘前
宏福苑五級火︱AL被誤認到現場搬物資 視訊慰問受災神徒
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，多位藝人亦取消或延期各項活動，為今次大火致哀。MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）透過歌迷會，為受災神徒（粉絲暱稱）送上物資之餘，更親自與該粉絲通話，支持鼓勵。而社交網流出Anson Lo親自落場到大埔幫忙運送物資東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《共同社》:受中日關係影響 日本藝人在華公演接連取消
《共同社》報道,中日關係緊張影響兩國文化交流,日本藝人在華公演接連取消。報道稱,歌手大槻真希日前在上海參加活動時,在演唱中途被強行叫停。網上片段顯示,大槻演唱期間燈光突然熄滅,音樂暫停,可能是工作人員的人士跑上舞台要求大槻離開。大槻的官網宣布,由於無可奈何的各種原因,不得不匆忙中斷演唱。另外,歌手濱崎步及爵士鋼琴家上原廣美的在華公演取消,日本相關的動畫電影和音樂劇等亦相繼叫停。報道引述有學者擔心,日本首相高市早苗早前發表涉台言論的影響會繼續蔓延,有熟悉亞洲流行文化的傳媒人說,日本娛樂產業的狀況今後可能會更加嚴峻。 (BC)infocast ・ 14 小時前
莫文蔚演唱會2025丨取消啟德《大秀一場》演唱會 售票平台將自動退票
莫文蔚完成《大秀一場》內地十二場演出後，特別於12月20日在啟德主場館安排特別限定場次，與三位資深音樂人組成「The Masters」限定樂隊，重新詮釋過往精彩作品！莫文蔚《大秀一場》演唱會門票現正於快達票公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
「星期三」現身《馬拉喀什國際電影節》 同Anya鬥性感
【on.cc東網專訊】人氣Netflix劇《星期三》（Wednesday）美國女星Jenna Ortega與電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）美國女星Anya Taylor-Joy昨日（28日）出席摩洛哥舉行的《第2東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
澳洲總理艾班尼斯再婚 與金融圈女友在官邸舉行婚禮
（法新社雪梨29日電） 現年62歲的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天再婚，他與從事金融服務業的女友赫頓（Jodie Haydon）在官邸舉行私人婚禮，成為澳洲首位在任內結婚的國家領導人。儀式結束後，新人在美國歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）的歌曲Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)歌聲中步出紅毯，兩人將自12月1日起展開為期5天的澳洲蜜月行程。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜莫文蔚：香港氣氛沉重 取消下月啟德演唱會
【Now新聞台】歌手莫文蔚宣布取消下月20日在啟德的演唱會。 莫文蔚在社交網站轉發主辦單位的通告，指鑑於大埔宏福苑發生嚴重火災，整個香港氣氛沉重，此刻每人心情均受影響，難以如常舉行充滿歡樂的演出，因此以沉痛心情宣布取消演唱會。團隊感謝樂迷理解及支持，希望大眾把更多關注留給受災市民及救援人員。各售票平台會自行啟動退票程序，款項將退回用戶帳戶。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 16 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 22 小時前