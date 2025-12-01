王晶大爆曾被2/3同行針對 霸氣面對：因為我比他們強

王晶

香港著名導演王晶去年開設個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》，與女兒王子涵主持清談節目，頻頻大爆圈中秘聞。不過佢今次就講到自己當年喺電影圈嘅處境，直言曾被幾乎被2/3同行業針對。

喺影片中，王晶表示有一陣子係被2/3同行業針對，原因係全行2/3的工作都係佢手上，所以唔針對佢一個人先怪。被問到點樣捱過去時，佢就霸氣話「沒有，因為我比他們強就完了嘛，就每天說我屎尿屁啊，每天都說我這個印盜版的，什麼的話都有，但都是編出來的，有什麼隨便隨便講。」

之後，王晶仲講到當年電影圈嘅「酒吧文化」，表示香港嘅電影圈好鍾意夜晚酒吧文化，好多人冇工開，夜晚就去酒吧飲酒兼講人壞話。人哋唔鬧佢仲鬧邊個，因為啲錢俾佢賺晒。自己比人強，被罵係好正常，有機會打壓就打壓，就係咁簡單。既然人哋唔鍾意自己，佢都冇必要鍾意對方。

王晶入行打滾幾十年，佢直言遇過太多嘅背叛，並話自己當人係朋友，但人哋未必當自己係最好朋友：「你是最優秀的，但他沒你優秀，他總想超越你吧。有時他也偶爾想錯了，傷害了你一下，如果他真的是你朋友，他都會向你道歉，那我馬上接受。你能跟我講這句話，我還有什麼該記得呢。」之後佢仲話：「我會找一些共同朋友，讓他跟對方說，實在我們之間沒有太多矛盾、也沒有仇，我們可以不做朋友，可是也不一定要做敵人。大家年齡都大了，還在那裡你一句我一句，難看，給後輩一個不好的例子。不如我們就我一下手，以後就不要做敵人就夠了，所以我現在應該沒什麼敵人的，因為我願意先伸出手去。」

