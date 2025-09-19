專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
王晶爆張曼玉曾被騙財騙色 轉頭寸溫兆倫追討天價掟煲費
【on.cc東網專訊】導演王晶最近頻頻拍片，於頻道「晶哥講實話」中分享娛圈八卦，最近大爆多位紅星嘅往事，當中包括影后張曼玉、「大美人」關之琳及溫兆倫等，內容睇到令人嘩嘩聲。好之似尋日（17日），佢就講到曾有電台男DJ轉行做歌手兼演員，並喺自己執導嘅《鹿鼎記》演出，因為追女有一手而聞名，又指該男演員「做了一件事，令所有男人反感。」王晶指男演員有一次分手後，向女方要求取回多年來拍拖所花嘅錢，王晶更稱：「雜誌、報紙都爆了出來，是真的」、「太沒有風度」等。雖然未有透露男主角身份，但片段卻配上溫兆倫舊作片段，發文又加上溫兆倫hashtag，令對方身份呼之欲出，事後溫兆倫本尊現身直斥王晶「造謠生事」！
溫兆倫疑針對片段作出回應，見溫兆倫先禮後兵表示感恩曾經合作：「尊敬的王晶導演，首先感恩有機會跟你一起工作。但你說的部分內容與事實完全不符合難道你比我更清楚事實的真相嗎？還是您當年有在真相的背後參與其中過呢？可我看王導您如今義氣凜然地把您自己當作當事人去造謠生事再次挑起與您無關的是非，實在有失您在我心中曾經崇高的身份。」後直指王晶言論與事實不符，質疑王晶究竟係事件「見證人」定係「參與者」。最後溫兆倫更指王晶借他人的事吸引眼球，完全係搵錯對象，又狠狠留下一句：「尊敬的王晶導演您應該積點口德，不要再利用平台去傷害别人了。」惟相關頻道已將片段下架處理。
翻查資料，溫兆倫與陳梅馨早年分手後，曾入稟高院追討對方14萬欠款，並申請禁制令阻止對方離港讀書，被形容為「追討天價掟煲費」。當時雙方各執一詞獲傳媒廣泛報道，陳梅馨向外表示兩人曾拍拖兩個月，陳梅馨亦有提供合照、情書等證明關係，並指為住得更近，由屯門搬到元朗，並聲稱租金是溫兆倫自願支付。溫兆倫則否認拍拖，認為陳「只是凌晨兩、三點會打電話傾心事的紅顏知己」，至於14萬欠款，佢聲稱係4萬元租金及10萬借款，用於陳母醫療費。
關於聽日（20日）將過61歲生日嘅影后張曼玉，王晶就透露張曼玉私下係人美但感情路不順：「她本身就是一個很開心的人，可是後來她因為好幾段感情都不是很好，所以她就開始收一點了，不會像之前甚麼都跟你說。」王晶回憶，就佢所知張曼玉入行後第一段公開戀情係一位叫做Mark Kim嘅韓國髮型師，男方又會探班；後來張曼玉同導演爾冬陞相戀；接住係一位美國年輕男生，但對方好冇沒道德，曾公開張曼玉畀佢嘅情書，令張曼玉難堪，個性就開始有啲鬱鬱寡歡。
王晶更大爆影后被騙財騙色，張曼玉曾同馬來西亞富商拍拖：「還有一個馬來西亞的男孩是騙子，把錢都騙走了啊！」據知兩人當年搭飛機而認識，張曼玉因戀愛腦，應男友邀約投資拎出自己千萬積蓄投入公司，最後人財兩失，該男友仲轉同另一位千金交往。直至1999年，張曼玉同法國導演奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）結婚，並坦言註冊時相當匆忙：「連我媽媽都是事後才知道。」亦冇影婚紗照。2002年，張曼玉又透過經紀公司宣布離婚。對此，王晶感慨：「所以就是她在感情上面一直不是很開心，不過她懂得怎去調整自己。」而佢自己有次喺北京遇到張曼玉，邀請佢出山拍戲，但張曼玉婉拒：「可能《Clean》就是我最後一部戲。」
王晶續提到關之琳感情路都唔順，王晶說，關之琳的感情生活相當精彩，王晶第一次見她的時候她仲係讀緊書嘅少女，一面之緣就令佢印象深刻，有人曾叫關之琳去選港姐，但佢唔肯，私下都係戀愛腦。關之琳19歲時就同大佢16歲嘅王國旌結婚，但王國旌風評唔好，大家都話佢好有問題，關之琳唔肯聽，仲大張旗鼓擺酒，不過關之琳私下透露，當年辦完婚宴兩人就鬧翻，兩人婚禮上只係「演一場戲」，晚上佢一返到愛巢，就拎皮箱離開。
王晶話，更誇張嘅係後嚟王國旌都冇畀婚宴錢，關之琳則默默番去拍戲，並私下辦理好離婚。直到拍攝《夏日福星》關之琳逐漸闖出名堂，王晶亦多次邀佢擔任電影女主角，王晶更分享自己曾親自上陣同關之琳拍吻戲，雖然大家好羨慕，但其實佢當下係好緊張、壓力好大，並冇大家諗到咁輕鬆愉快。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
