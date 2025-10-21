楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
王晶狠批林志玲冇樣冇演技 大爆容貌不相同：當時還沒做醫美吧
著名導演王晶近年積極經營個人YouTube頻道，並不時於頻道上大爆圈中秘聞。日前，王晶於影片中提及公認「台灣第一名模」嘅林志玲，表現出輕視態度，直指林志玲唔夠靚，仲批評佢演技平平。
王晶表示，曾於林志玲尚未走紅時與其模特兒公司經理人林建岳商談，希望能簽下林志玲所有電影作品，但對方只同意一部一部簽。3年後，林志玲成功走紅，王晶卻形容係「偶像式捧紅」並質疑：「有哪部戲演得好？」，認為林志玲嘅演技相當一般，遠不及其他大牌演員。王晶更透露，初見林志玲時嘅容貌與現時大不相同，直指林志玲當時應該仲未做醫美：「我連王祖賢都覺得不夠美，怎麼會覺得她美呢？」然而，王晶對林志玲嘅感情生活亦不感興趣：「誰知道，她自己才知道嘛，她嫁給了甚麼。」
林志玲與言承旭過往曾傳出緋聞，其情感糾葛多年備受關注。早於2003年，林志玲與言承旭被拍到一同前往聖靈宮拜神，隨後親密手機照片流出，二人戀情隨即曝光。2005年，林志玲與言承旭傳出分手消息；不過多次傳出復合傳聞，甚至喺2017年被目擊齊齊現身於馬來西亞酒店健身房，引爆「世紀大復合」話題。林志玲喺2019年宣布與日本「放浪兄弟」（EXILE）成員黑澤良平結婚，當時唔少網民湧入言承旭微博留言，更有網民表示：「你的最愛結婚了！」2022年，林志玲於除夕夜宣布產子，表示經過多次努力嘗試，透過人工生殖技術成功懷孕。
