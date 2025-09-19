王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德

導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。繼早前大爆李嘉欣老公許晉亨，雖然係人稱「船王」嘅許世勛兒子，即使許世勛留下超過400億港元遺產，但係一早成立家族信託基金安排受託人管理，以保障家族成員利益，許晉亨夫婦每個月都係拎200萬生活費。

王晶

王晶

最近王晶再有新片上載社交平台，談及當年一度被冠以「少女殺手」嘅溫兆倫。晶哥話溫兆倫起初係港台DJ，後來簽約TVB並當上歌手。王晶讚溫兆倫演戲「很不錯」，包括喺王執導嘅電影《鹿鼎記》表現都唔錯，但就指「TVB的女孩說他（溫兆倫）追女孩有一手」，又爆有人「後來做了一件事，很令所有男人反感」。王晶指自己同一位曾經與溫兆倫交往嘅女仔好熟，指溫分手後「他要那個女孩還給他那幾年拍拖在她身上花的錢」。王晶指事件女主角之後向記者爆咗呢單料出嚟，又指「大家覺得你這個渣男，花了就花了，怎麼能拿回來呢？」。

廣告 廣告

溫兆倫留言反擊

有個以溫兆倫名字及照片嘅用戶直接喺影片下面留言回應，「尊敬的王晶導演，首先感恩有機會曾經跟你一起工作。但你說的部份的內容與事實完全不符合，難道你比我更清楚事實的真相嗎？還是你當年有在真相的背後參與過其中呢？這麼多年過去我一直都不解釋，只因為我懂得放下！可我看王導您如今義氣凜然地，把您自己當作當事人去造謠生事，再次挑起與你無關的是非；實在有失您在我心中曾經崇高的身份。如果您希望借別人與您無關的事來吸眼球的話，我直接告訴你這次找錯對象了！尊敬的王晶導演你應該積點《口德》，不要再利用平台去傷害別人了，最後我還是祝福您和您的家人身體健康，幸福快樂。《溫兆倫 敬上》」。而王晶之後都將影片下架。

溫兆倫

90年代曾有報導指，溫兆倫同當時嘅TVB女藝員陳梅馨交往後分手，男方入稟追討女方14萬欠款，更申請禁令阻止女方出國讀書，被傳媒指係追討「掟煲費」。陳梅馨當年承認同溫兆倫拍拖2個月後提出分手，更向傳媒展示合照同情信，並聲稱陳香閨租金由溫自願負責。但溫兆倫就指陳梅馨只係紅顏知己，追討嘅14萬分別係4萬蚊租金及10萬蚊用作陳母醫藥費嘅借款。陳梅馨90年代尾離開TVB後曾為王晶監製嘅亞視劇集《縱橫四海》演出。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！