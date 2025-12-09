精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
王晶30年後又嫌王祖賢腿型！網友怒轟「憑什麼評價」 急改口：只是說不夠好看
導演王晶近日在節目中重提30年前對王祖賢腿型的評價，再度引發討論。他強調，自己所說的話並不是「不好看」，而是「不夠好看」，並提出所謂美腿應有的標準，認為「該有坑有坑、該有線條有線條」，隨即掀起爭議，話題從審美觀一路延燒到女性身體自主權。
事件起源於1993年《城市獵人》選角。當時成龍力薦王祖賢，但王晶偏好邱淑貞的風格，認為王祖賢腿部曲線不好看。然而網友對這番話相當不滿，因為王祖賢早年有籃球底子，雙腿勻稱有力量感，過往露腿照片都獲得不少好評，《倩女幽魂》中的聶小倩更是經典。導演徐克當年也曾對她的氣質與儀態給出高度肯定。
王晶表示，自己的觀點只是針對拍攝來說，因為腿型不夠好看的話比較不上鏡；但他所提出的線條標準仍被質疑過度單一，甚至有物化女性之嫌。許多批評聲音直指，用「完美標準」檢視女性外貌本身就不合理，也有人翻出他過去評論林青霞、張國榮的言論，質疑再度提起舊事是否為了吸引關注。淡出演藝圈多年的王祖賢近年持續投入公益，偶爾被拍到時，狀態仍相當勻稱健康。她曾說「與其討好所有人，不如先喜歡自己」，淡然態度與王晶的評價形成對比。
58歲王祖賢健身房被偶遇！素顏戴口罩「像年輕學生」 烏黑秀髮讓網友超羨慕
