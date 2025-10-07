王毅今起到訪 意大利盼對話與謹慎並行

【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅周二至下周日（71至12日）訪問意大利並召開中意政府委員會第12次聯席會議，以及赴瑞士舉行中瑞第4輪外長級戰略對話。意媒指出，意大利政府希望與華保持開放溝通，但必須在去風險框架內進行，以符合歐盟與跨大西洋戰略，故既想對話又顯得非常謹慎。

這是不到一個月內，王毅再赴歐洲。根據意大利外交部公開行程，意大利副總理兼外長塔亞尼周三（8日）將與王毅在羅馬的馬達馬別墅，共同主持中意政府委員會第12次聯席會議，意大利總統馬塔雷拉則於周四（9日）在總統府奎里納萊宮接見王毅。意方消息指，本周的會談旨在強化兩國在經濟、創新、基礎設施和文化等戰略領域的對話。

意大利政府近月在處理中意關係時，持續釋放「平衡信號」，讓對話與謹慎並行；在認可中國政治分量的同時，確保意大利在推進對華關係的過程中，繼續與歐美的去風險化路線保持協調。意媒指出，意大利政府將在特定經貿領域向華開放，但堅守科技與貿易安全，包括支持歐盟對中國電動車的關稅政策。

