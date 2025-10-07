中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
王毅今起到訪 意大利盼對話與謹慎並行
【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅周二至下周日（71至12日）訪問意大利並召開中意政府委員會第12次聯席會議，以及赴瑞士舉行中瑞第4輪外長級戰略對話。意媒指出，意大利政府希望與華保持開放溝通，但必須在去風險框架內進行，以符合歐盟與跨大西洋戰略，故既想對話又顯得非常謹慎。
這是不到一個月內，王毅再赴歐洲。根據意大利外交部公開行程，意大利副總理兼外長塔亞尼周三（8日）將與王毅在羅馬的馬達馬別墅，共同主持中意政府委員會第12次聯席會議，意大利總統馬塔雷拉則於周四（9日）在總統府奎里納萊宮接見王毅。意方消息指，本周的會談旨在強化兩國在經濟、創新、基礎設施和文化等戰略領域的對話。
意大利政府近月在處理中意關係時，持續釋放「平衡信號」，讓對話與謹慎並行；在認可中國政治分量的同時，確保意大利在推進對華關係的過程中，繼續與歐美的去風險化路線保持協調。意媒指出，意大利政府將在特定經貿領域向華開放，但堅守科技與貿易安全，包括支持歐盟對中國電動車的關稅政策。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 7 小時前
法國最短命內閣！新總理勒克努組閣不到一天就請辭
法國總理勒克努及其內閣僅公佈數小時即辭職，創下最短命政府紀錄，加劇馬克宏政治危機，引發股市與歐元重挫，國會高度分裂成焦點。鉅亨網 ・ 20 小時前
伊朗國會批准改革 貨幣面值將去掉4個零
伊朗國會已批准貨幣制度全面改革，在未來幾年內把貨幣面值去掉四個零，以在多年通貨膨脹之後簡化交易。鉅亨網 ・ 9 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 1 天前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
五海灣加快開放停泊 「遊艇自由行」讓豪宅業主憂喜參半？
港府開放五個「遊艇自由行」海灣，赤柱、淺水灣、大潭灣、企嶺下海及大澳成焦點，或推動海岸豪宅升值，但居民憂噪音與環境破壞。Yahoo財經 ・ 5 小時前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 1 天前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 1 天前
Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單
「Dior小公主」智秀Jisoo近日在Dior 2026春夏大秀中率先演繹全新手袋，精緻的蝴蝶結設計與復古金屬細節瞬間成為焦點，讓這款未上市包款直接登上粉絲的願望清單！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查
蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。鉅亨網 ・ 17 小時前
全球最大冰山 正加速解體
近 40 年前從南極冰架斷裂後，代號「A23a」的冰山，長期位居世界巨無霸冰山榜首。然而，相關訊息顯示，這座冰山正在迅速解體，研究人員預計這座冰山可能撐不過 2025 年 11 月底。鉅亨網 ・ 10 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 19 小時前