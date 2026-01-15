王毅接見阿南德。(新華社)

加拿大總理卡尼周三晚抵達北京，展開為期4天的訪華行程，外界關注卡尼此行時值美國特朗普政府持續其美國優先政策，中加關係有望進一步回溫。全國人大常委會委員長趙樂際昨午在北京會見卡尼，稱全國人大願同加拿大議會加強友好交往。外長王毅同日接見加拿大外長阿南德，指中方願同加方加強溝通，排除干擾，推動雙邊關係在新形勢下走穩、走實、走好。

王毅表示，今次是加拿大總理時隔8年訪華，對兩國關係具有轉折性、標誌性意義。他稱，中加兩國領導人將舉行會談，相信將為雙邊關係開闢新前景；並指當今世界正經歷前所未有的深刻複雜變化，中加關係影響超越雙邊範疇，中方願同加方加強溝通，增進信任，排除干擾，深化合作。

廣告 廣告

王毅並提到，中加社會制度不同，源於不同歷史文化積澱，基於各自人民選擇；指雙方應理性、友善、包容看待對方，以相互尊重的方式處理問題，聚焦合作議程，釋放積極信息，為兩國關係發展提供正面預期，注入更多信心，共同構建中加新型戰略夥伴關係。

阿南德則稱，加國新政府高度重視對華關係，指去年以來，加中關係迎來改善發展的轉折點，保持積極強勁勢頭。她表示，卡尼期待透過今次跟中國領導人深入溝通交流，明確兩國關係發展方向，重啟各領域對話，並加強多邊事務合作。

外交部發言人毛寧昨在記者會上，被記者問及王毅稱中方願同加方「排除干擾」，當中的「干擾」多大程度上是由美國政府造成時，表示「關於你的問題，我想與其關注『干擾』來自哪裡，更應當關注的是，中國和加拿大都致力於推動雙邊關係在新形勢下走穩、走實、走好，為兩國關係發展提供正面預期，注入更多信心。」卡尼預計周五會晤國家主席習近平。

趙樂際與卡尼會面。

趙樂際昨會見卡尼

趙樂際昨會見卡尼時則稱，去年10月習近平跟卡尼會晤，就推動中加關係進一步改善發展達成重要共識，雙邊關係實現轉圜。他表示，中國全國人大願同加拿大議會加強友好交往，圍繞立法、監督等工作開展經驗交流，為各領域務實合作提供法律保障。卡尼指，加中關係近來取得長足發展，並稱加方堅定奉行一個中國政策，願同中方深化能源、農業、供應鏈、人文等領域合作，加強兩國立法機構交流，將加中關係提升到更高水平。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/1004003/王毅晤加拿大外長-願排除干擾-推動中加關係走實走好?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral