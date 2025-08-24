潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
王毅晤南韓總統特使團團長 稱中方願與韓方深化各領域務實合作
中共中央政治局委員、外長王毅昨日在北京，會見南韓前國會議長朴炳錫率領的訪華總統特使團。 韓聯社報道，雙方就推動兩國戰略合作夥伴關係等，交換意見。王毅在會談前說中方始終高度重視發展中韓關係，願意與韓方共同堅守建交初心，持續增進相互理解，深化各領域務實合作，更好造福兩國人民，並在擴大共同利益的基礎上，推動雙邊關係沿著正確軌道長期穩定發展。他又說當前中韓關係處於改善發展的關鍵階段，對韓方特使團適時來訪，表示歡迎。 朴炳錫向王毅轉交南韓總統李在明的親筆信。朴炳錫表示，南韓新政府高度重視韓中關係，李在明期待打造切實惠及兩國民眾的戰略合作夥伴關係，並再次邀請中國國家主席習近平出席10月在南韓慶州舉行的亞太經合組織第32次領導人非正式會議。
